شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية: 8 وفيات بالكوليرا فى ولايتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن عدد ضحايا الكوليرا، بلغ 8 وفيات، و 158 إصابة، في ولايتي "النيل الأزرق" (جنوب السودان)، و "سنار" (شمال النيل الأزرق)، منها 6 وفيات و 115 إصابة في النيل الأزرق وحالتا وفاة و 43 اصابة في سنار.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور بابكر المقبول، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء "الكوليرا"، إن الوزارة تتابع الأوضاع الصحية متابعة لصيقة، خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار.

وأشار إلى جهود مبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي ومنع انتشاره، داعيا وزارة المالية الاتحادية لتوفير الميزانيات المطلوبة للولايات المتأثرة، منعا لانتشار الوباء.