شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يجب أن تتناولها المرأة أثناء الحمل.. أبرزها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها أى امرأة، ومن الضرورى الاهتمام بنوعية التغذية للمرأة الحامل، لأنها ستنعكس على صحة جنينها وصحتها أثناء الحمل، فى هذا التقرير نقدم أفضل 7 أطعمة صحية يجب أن تتناولها الحامل، وفقاً لموقع "eat".

أطعمة يجب أن تتناولها المرأة أثناء الحمل

تعد الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والحديد واليود والكالسيوم وفيتامين د وأوميجا 3 أساسية أثناء الحمل، ووفقًا لدراسة أجريت في نوفمبر 2017، تزداد حاجة المرأة إلى حمض الفوليك بنسبة 50 % على الأقل خلال فترة الحمل، ويساعد حمض الفوليك في تخليق الحمض النووي الذي يعمل على منع العيوب الخلقية في الجنين.

1-السبانخ

نصف كوب من السبانخ المطبوخة يحتوي فقط على 33%من القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهي كمية كافية جدا للمرأة الحامل، يحتوي السبانخ أيضًا على جرعة عالية من الحديد.

2-البازلاء الخضراء

نصف كوب من البازلاء الخضراء يحتوي على قيمة هائلة تبلغ 60 %يوميًا من فيتامين (ج) ، في حين أنه غني أيضًا بحمض الفوليك والبروتين والألياف.

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3-الأفوكادو

بالإضافة إلى احتوائه على كمية غنية من حمض الفوليك والعناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين ب 6 ، يحتوي نصف كوب من الأفوكادو أيضًا على نسبة 20 % يوميًا من الألياف، هذا المصدر الهام للألياف يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإمساك الذى يعد مشكلة شائعة فى الحمل.

4-الحمص

الحمص ملئ بـ 7 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى 11%القيمة اليومية للحديد، و 25 % القيمة اليومية للألياف ، و 4 % القيمة اليومية للكالسيوم.

5-العدس

من البروتين النباتي، يحتوي نصف كوب من العدس على 17٪ من قيمة الحديد يوميًا ، و 10٪ من قيمة فيتامين C يوميًا ، و 4٪ من قيمة الكالسيوم يوميًا ، و 24٪ من قيمة الألياف يوميًا.

6-الزبادي الخالي من الدسم

تناول 3/4 كوب من الزبادي الخالي من الدسم يمدك بـ 18 جراماً من البروتين و 15 % من الكالسيوم يوميًا.

7-البرتقال

لتعزيز تناول الفيتامينات، البرتقال هو الحل، تحتوي واحدة من البرتقال على نسبة كبيرة تبلغ 116 % من فيتامين C يوميًا ، بالإضافة إلى 10 % من قيمة حمض الفوليك يوميًا ، و 12 % من قيمة الألياف اليومية ، و 5 % من قيمة الكالسيوم يوميًا.