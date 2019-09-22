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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يجب أن تتناولها المرأة أثناء الحمل.. أبرزها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها أى امرأة، ومن الضرورى الاهتمام بنوعية التغذية للمرأة الحامل، لأنها ستنعكس على صحة جنينها وصحتها أثناء الحمل، فى هذا التقرير نقدم أفضل 7 أطعمة صحية يجب أن تتناولها الحامل، وفقاً لموقع "eat".
أطعمة يجب أن تتناولها المرأة أثناء الحمل
تعد الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والحديد واليود والكالسيوم وفيتامين د وأوميجا 3 أساسية أثناء الحمل، ووفقًا لدراسة أجريت في نوفمبر 2017، تزداد حاجة المرأة إلى حمض الفوليك بنسبة 50 % على الأقل خلال فترة الحمل، ويساعد حمض الفوليك في تخليق الحمض النووي الذي يعمل على منع العيوب الخلقية في الجنين.
1-السبانخ
نصف كوب من السبانخ المطبوخة يحتوي فقط على 33%من القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهي كمية كافية جدا للمرأة الحامل، يحتوي السبانخ أيضًا على جرعة عالية من الحديد.
2-البازلاء الخضراء
نصف كوب من البازلاء الخضراء يحتوي على قيمة هائلة تبلغ 60 %يوميًا من فيتامين (ج) ، في حين أنه غني أيضًا بحمض الفوليك والبروتين والألياف.
3-الأفوكادو
بالإضافة إلى احتوائه على كمية غنية من حمض الفوليك والعناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين ب 6 ، يحتوي نصف كوب من الأفوكادو أيضًا على نسبة 20 % يوميًا من الألياف، هذا المصدر الهام للألياف يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإمساك الذى يعد مشكلة شائعة فى الحمل.
4-الحمص
الحمص ملئ بـ 7 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى 11%القيمة اليومية للحديد، و 25 % القيمة اليومية للألياف ، و 4 % القيمة اليومية للكالسيوم.
5-العدس
من البروتين النباتي، يحتوي نصف كوب من العدس على 17٪ من قيمة الحديد يوميًا ، و 10٪ من قيمة فيتامين C يوميًا ، و 4٪ من قيمة الكالسيوم يوميًا ، و 24٪ من قيمة الألياف يوميًا.
6-الزبادي الخالي من الدسم
تناول 3/4 كوب من الزبادي الخالي من الدسم يمدك بـ 18 جراماً من البروتين و 15 % من الكالسيوم يوميًا.
7-البرتقال
لتعزيز تناول الفيتامينات، البرتقال هو الحل، تحتوي واحدة من البرتقال على نسبة كبيرة تبلغ 116 % من فيتامين C يوميًا ، بالإضافة إلى 10 % من قيمة حمض الفوليك يوميًا ، و 12 % من قيمة الألياف اليومية ، و 5 % من قيمة الكالسيوم يوميًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.