شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع حسن فايق.. عانى من الشل ومات بسبب هبوط فى الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز بملامحه الطفولية وصوته المبهج وأدائه الذى خطف قلوبنا جميعا، ظهور اسمه على شاشة التلفزيون هو نجاح كبير للعمل وللمشاركين فيه، هو الفنان الكوميدى" حسن فايق" الذى أسعدنا طوال حياته الفنية ولكنه كانت سنوات حياته الأخيرة فى صراع شديد مع المرض.

كان الفنان حسن فايق بصحة جيدة ولكن فجأة وبدون مقدمات كان يجلس فى إحدى محلات الأحذية ممسكا بيده فنجان قهوة وبدأت يده ترتعش كثيرا حتى سقطت القهوة على ملابسه وخجل بسبب ذلك الموقف ولكنه سقط على الكرسى، وبعد فحص الأطباء له اتضح انه يعانى على الشلل النصفى.



حسن فايق

تأثرت نفسيته بسبب إصابته بالشلل النصفى وإهمال زملائه له، ولكن أثناء قيام ثورة 1919، أمره سعد زغلول بأن يعود إلى المتظاهرين ليلقى بينهم مونولوجاته الفكاهية التي تسخر من الانجليز، وكان المتظاهرون يحملونه، ويسيرون به في الشوارع .

أصيب حسن فايق بهبوط شديد و دخل المستشفى ولكنه توفى بعد أسبوع، ويقدم الخليج 365 تفاصيل المرض الذى أدى لوفاة الفنان حسن فايق وفقا لما ذكره موقع webmd يحدث الهبوط الحاد نتيجة مشاكل فى القلب وفقر الدم أو نقص فى الفيتامينات ومن أعراض الهبوط الحاد فى الدورة الدموية:



الفنان حسن فايق

1:الدوخة الشديدة والإغماء.

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2:عدم القدرة على التركيز.

3:شحوب الجلد وتغيير لونه.

4:تشويش الرؤية.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

6:صعوبة التنفس.

وفى هذه الحالة ينصح بنقل المريض للمستشفى فورا منعا لحدوث أى مشاكل ومضاعفات للمريض.