شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى ألفا الدولى بقيادة الدكتور محمد مقبل فى الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر افتتاح أكبر صرح طبي شامل في جميع التخصصات " مستشفى ألفا الدولي" والذي يعتبر بشرى سارة لأهالي الإسكندرية ووجه بحري، وهي باكورة التعاون المشترك بين كبري المؤسسات الطبية في ايطاليا ونيويورك والامارات العربية المتحدة، وتضم المستشفى خمسة وأربعين غرفة إقامة فندقية مميزة لراحة المرضى.

وأوضح الاستاذ الدكتور محمد مقبل رئيس مجلس الإدارة في حديثه لـ ”الخليج 365” بأن المستشفى تقام على مساحة ثمانية آلاف متر تقريبا في مرحلتها الاولي وتضم عدد ثمانية غرف عمليات كبرى واثنين صغرى وبها أكبر وأهم وحدة حقن مجهري وتحديد جنس المولود بالشرق الأوسط وكذلك تضم مستشفى الفا الدولي وحدة رعاية مركزة هي الأحدث والأهم على مستوي شمال مصر بالكامل لأنها تضم أهم وأحدث الأجهزة الطبية كما ان مستشفى الفا تضم وحدة الحضانات للأطفال المبسترين وكان اهتمامنا بإنشاء قسم الطوارئ بأحدث التقنيات الطبية.

وفي السياق نفسه، أكد كمال أبو ضيف مدير عام المستشفى أنه تم التعاون بين مستشفى ألفا الدولي وبين مجموعة من أساتذة الطب في التخصصات المختلفة من كلية طب جامعة الإسكندرية وكذلك الجامعات المصرية المختلفة ومنهم الاستاذ الدكتور تامر عبدالله رئيس قسم الحالات الحرجة بجامعة الإسكندرية مسئولا عن قسم الرعاية المركزة والطوارئ وكذلك الاستاذ الدكتور شريف حجاب رئيس قسم الأشعة بجامعة الإسكندرية مسئولا عن قسم الأشعة بمستشفى الفا الدولي.

وتضم أيضا المستشفى الاستاذ الدكتور فهمي حبلص أستاذ الباطنة والمناظير والاستاذ الدكتور مصطفي العسكري أستاذ المخ والأعصاب والعمود الفقري والأستاذ الدكتور أحمد الي استشاري لقسم العظام والاستاذ الدكتور اكرم عاصم قسم المسالك البولية والأستاذ الدكتور مصطفي قرقر مشرفا عاما علي قسم النساء والتوليد والاستاذ الدكتور محمد علي يوسف جراحات الاطفال والاستاذ الدكتور محمد فتي قسم جراحة الوجه والفكين والدكتور محمد سعد لقسم الأسنان.

إلى ذلك، وقد اشارت الدكتورة أماني الخطيب عضو مجلس الإدارة أن المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع خدمة لكل المرضي من مصر والوطن العربي.

وبخصوص وحدة الحقن المجهري واطفال الانابيب وتحديد جنس المولود أكد الدكتور مقبل محمد مقبل بأن انطلاق هذه الوحدة من خلال مستشفى الفا الدولي بمحافظة الاسكندرية تعد إضافة كبيرة وباب امل يفتح من جديد في هذا المجال الدقيق لذلك كان التعاون الهام مع الأستاذة الدكتورة ميرتا جلهنوم وهي واحدة من أهم أطباء الحقن المجهري على مستوي العالم وقد تم التعاون بيننا وبينها لتصبح مشرفة على معمل الأجنة بهذه الوحدة خاصة بعد النجاح الغير مسبوق في تحديد جنس المولود بصفة خاصة في جميع مراكز الاستاذ الدكتور محمد مقبل.

الجدير بالذكر أن حفل الافتتاح مستشفى الفا الدولي يقام بفندق تيوليب على كورنيش الإسكندرية يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بحضور كوكبة من نجوم المجتمع ونخبة من الاطباء في كافة التخصصات.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب أمراض النساء والتوليد والعقم والذكورة يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور محمد مقبل "مستشفى الولايات العربية المتحدة" عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/UAShospitall/

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عناوين مراكز ومستشفيات الدكتور محمد مقبل:

- مستشفى الولايات العربية المتحدة:

* القاهرة : 2 أ شارع جسر السويس امام بوابه 4 نادي الشمس

* سوهاج : شارع البحر بجوار فندق جراند ابو الوفا

- مستشفى الفا الدولي الإسكندرية: شارع مصطفى كامل سيدي بشر أمام معرض الإسكندرية الدولي





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