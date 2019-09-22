شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة للدراسة.. 12 نصيحة لوقاية التلاميذ من العدوى والمشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق العام الدراسى الجديد فى المدارس والجامعات وهو ما يحتاج إلى الكثير من التوعية الصحية واتباع العادات السليمة خشية انتقال العدوى بين تلاميذ المدارس خاصة مع بداية فصل الخريف وتغير الفصول التى يصاحبها العديد من المشاكل الصحية لمرضي الحساسية والربو.

ووفقا لموقع " healthline" هناك بعض العادات الصحية الهامة المتزامنة مع دخول المدارس وهى:

1- النوم لمدة كافية ومنتظمة مع عدم السهر والاستيقاظ مبكرا.

2- تناول وجبة إفطار متوازنة لتزود الطفل بالطاقة.

3- اعتماد نظام غذائي متوازن للأطفال مما يوفر لهم المواد الأساسية الكفيلة لبناء أجسامهم ونموها ويجب ان يحتوى على الخضراوات والفواكه والحليب ومشتقاته.

4- شرب كميات كافية من الماء يوميا والامتناع عن المشروبات الغازية والعمل على تفادي الأكلات السريعة والحفاظ على الوجبات الثلاث الأساسية في اليوم.

5- تنظيف الأسنان والمواظبة على ذلك لمرتين أو ثلاثة في اليوم خصوصا قبل النوم.

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6- غسل اليدين خاصة قبل الوجبات وبعد استعمال المرحاض وبعد ممارسة الرياضة.

7- تقليم الأظافر وتنظيفها لأن إهمالها يتسبب فى مشاكل هضمية وفي الديدان المعوية.

8- الحرص على ارتداء الأطفال أحذية مريحة، خصوصا إذا كانت المدرسة بعيدة عن المنزل.

9- تجنب الملابس الضيقة لأنها تسبب اضطرابات وريدية والتهابات فى المسالك البولية.

10- إعطاء الأطفال مصل الأنفلونزا فى المواعيد المحددة مع بداية فصل الخريف.

11- التحقق من سلامة حاستى النظر والسمع من خلال فحص طبى يسبق الدخول إلى المدرسة.

12- يجب أن تكون الحقيبة المدرسية خفيفة لتفادى إصابة العمود الفقرى.