الجبن المتعفن.. 10 فوائد ستُوقعكِ في حبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باتت تتوافر الآن العديد من أنواع الجبن في الأسواق، وبالطبع يتميز كل نوع بشكله ومذاقه القوي والخاص، ومن أبرز هذه الأنواع ذلك الجبن الذي يعرف بـ"الجبن الأزرق" أو الجبن المتعفن، الذي يختلف عن غيره من أنواع الجبن ليس فقط في شكله وإنما في فوائده الصحية أيضًا.

وفيما يلي قائمة بـ 10 فوائد يمكن أن تعود على صحتك من تناول الجبن الأزرق:

تفيد القلب

أثبتت الدراسات أن إضافة الجبن الأزرق للنظام الغذائي أمر قد يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد في الحد من نسب الكولسترول في الدم ومنع التهاب الشرايين وتخثر الدم في الأوردة أو الشرايين.

تتصدي لالتهاب المفاصل

يتسم الجبن بخواصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل التهابات المفاصل وتخفيف الآلام التي تنتج عن تلك الالتهابات والتصدي لها في الأخير.

تمنع الإصابة بهشاشة العظام

مصدر غني جدًا بالكالسيوم المفيد لصحة العظام (فالأوقية الواحدة منه تحتوي على ما يقرب من 150 ملغم من الكالسيوم).

تعزز الذاكرة

تساعد العناصر المغذية الموجودة في ذلك الجبن على تعزيز قدرات الذاكرة ومكافحة المشكلات التي قد تطالها، فضلاً عن دورها في تعزيز وظائف خلايا الدماغ.

مصدر غني بالفوسفور

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عنصر مهم جدًا للعظام والأسنان، وأثبتت دراسات من قبل أن نقص الفوسفور يمكن أن يؤدي لمشكلات مرتبطة بالعظام مثل كساح الأطفال.

مصدر غني ببروتين الحليب

وهو الذي يفيد الأشخاص الذين لا يتناولون الحليب مباشرةً.

تفيد صحة الأسنان

نظرًا لاشتمالها على كمية جيدة من الكالسيوم، ما يجعلها تساعد على منع التسوس ومكافحته.

تعزز الجهاز المناعي

نظرًا لاشتمالها على العديد من الفيتامينات والمعادن الرئيسية، التي من ضمنها فيتامين "A"، فيتامين “D”، البوتاسيوم، الصوديوم والزنك.

تكافح السيلوليت

ثبت أنها تمنع تراكم الدهون على شكل نسيج خلوي.

تكافح الالتهابات

ثبت أنها تساعد على محاربة عديد المشاكل الالتهابية في الجسم.