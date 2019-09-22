شكرا لقرائتكم خبر عن بطانة الرحم المهاجرة مرض يسبب العقم.. والحل فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم انتظام في موعد الدورة الشهرية أو نزولها بقدر كبير جدا، وهناك العديد من العلامات العديد التي تشير إلي إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة، هذا المرض قد يجهله العديد من الأشخاص وهو نمو خلايا من بطانة وأنسجة الرحم في أماكن مختلفة بالجسم كقناه فالوب والمبيضين أو المثانة أو الأمعاء، وهنا يجب تدخل الطبيب للتعرف علي العلاج والأسباب، وذلك وفقا لموقع " sciencedaily".

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وهناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، والتعرف عليها وهي ألم شديد، وتشنجات أثناء فترة الدورة الشهرية، ألم شديد أثناء وبعد العلاقة الزوجية، الشعور بألم أسفل البطن وفي الأمعاء، وزيادة كمية الدم أثناء الدورة الشهرية، يصاحب هذه الأعراض ألم شديد أثناء عملية التبول، واضطرابات في الجهاز الهضمي فقد تصاب المرأة بالإسهال أو الإمساك، وتأخر الإنجاب وقد يصل الأمر للعقم في حالة إهمال هذا الأمر، تتعرض للتغيرات النفسية المختلفة كالشعور بالاكتئاب أو الضيق.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومنها التعرض للخلل الهرموني، كثرة التعرض للمواد الكميائية، إصابة المرأة بضعف شديد في الجهاز المناعي بالجسم، كما أن التاريخ الوراثي في العائلة له دوركبير.

ويعتمد علاج بطانة الرحم المهاجرة علي بعض الأدوية الخاصة بتنظيم نسبة الهرمونات كمنع الحمل، وما شابه ذلك، مع ضرورة الاهتمام بنوعية الطعام المتناول أن يكون صحي ومفيد، بالإضافة إلي ضرورة ممارسة الرياضة يوميا لأنها لها دور كبير في الحد من مضاعفات بطانة الرحم المهاجرة.