شكرا لقرائتكم خبر عن مش بكثرها... الإفراط فى تناول الفيتامينات هتسببلك مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شعرك بيقع أو بشرتك شاحبة يبقى لازم فيتامين"، هى الجملة التى يرددها الكثيرون فقد تكون الفيتامينات هى الحل لعلاج العديد من المشاكل، ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن الافراط فى تناول الفيتامينات قد يؤثر على صحة الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات.

وحسب ما ذكره موقع livestrong فأن أضرار الافراط فى الفيتامينات، هى:

1- الاكثار من تناول الفيتامينات يسبب مشاكل عديدة على صحة الكبد ويزيد من خطر الاصابة بالالتهابات.

2- الإكثار من تناول الفيتامينات يؤثر على صحة القلب حيث تحتوى بعض الفيتامينات على مواد كيميائية تؤثر على الصحة.

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3- الإكثار من تناول بعض الفيتامينات يسبب مشاكل على الجهاز الهضمى وتسبب الالتهابات الشديدة والقئ والإسهال ، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

4- الافراط من تناول الفيتامينات يزيد من خطر الاصابة بحصوات الكلى والالتهابات.

5- قد تؤثر بعض الفيتامينات على صحة الجهاز العصبى وتسبب التلف الشديد.

وينصح بعدم تناول أى فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب وبالجرعات المحددة التى يصفها، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على فيتامينات بدلا من الأدوية.