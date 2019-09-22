شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. أكثر من 2700 مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات، عن ارتفاع نسبة المستفيدين من خدمة "الرعاية الصحية الخارجية المتنقلة" بين عامى 2017 - 2018 ليبلغ عددهم 2730 فردا فى حين بلغ العدد الإجمالى للمستفيدين منذ انطلاق الخدمة فى عام 2016 أكثر من 5690 فردا من أفراد المجتمع .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تهدف مبادرة خدمة الرعاية الصحية المتنقلة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار المواطنين وطلاب المدارس في المناطق البعيدة والذي يصب في إطار تنامي اهتمام حكومة الإمارات بكبار المواطنين وتعزيز وصول الخدمات العلاجية والوقائية إلى أماكن سكنهم في المناطق البعيدة بما يحقق استعادتهم لصحتهم وعافيتهم بشكل أفضل .

وأشارت الدكتورة عائشة سهيل مديرة إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أن برنامج الرعاية الصحية المتنقلة يقدم حزمة واسعة من الخدمات الصحية لكبار المواطنين وطلاب المدارس تشمل فحوصات مخبرية واستشارات تغذية وتقديم فحص هشاشة العظام وفحص مسحة عنق الرحم بالإضافة إلى عيادة الأمراض المزمنة والسكري وعيادة الإقلاع عن التدخين كما تضم عيادات الأنف والأذن والحنجرة والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان .

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ونوهت بإنجازات البرنامج في عام 2018 حيث تم تدريب فنيي العلاج الطبيعي وأخصائي العلاج النفسي وقسم التمريض والأطباء العاملين في الرعاية المنزلية والعيادات المتنقلة من خلال ورش ومؤتمرات مختلفة بالإضافة إلى تشغيل عيادة الأسنان في العيادات الصحية الخارجية المتنقلة في إمارة رأس الخيمة وتقديم فحص شامل لصحة الفم والأسنان وحشوات وقائية لطلاب المدارس .

وأوضحت الدكتورة عائشة سهيل أن العيادات الصحية التخصصية الخارجية المتنقلة تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمواطنين في المراكز الصحية الأولية في مواعيد محددة بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى المواطنين في أماكن سكنهم.

وتضم العربات المتنقلة عيادة الأمراض المزمنة عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية عيادة العيون عيادة الأسنان وعيادة الجلدية.