شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء يقع فيها مريض السمنة عند إنقاص وزنه.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يرغب مريض السمنة في انقاص وزنه قد يتعرض للإحباط نتيجة للعديد من الأشياء، لعل أهمها عدم قدرته على إنقاص وزنه بالشكل الذي يحلم به، وكذلك عندما يوقف الحمية الغذائية يزيد وزنه أكثر مما كان عليه.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تفسر في التقرير التالي أسباب حدوث ذلك والأخطاء التي قد يقع فيها مريض السمنة عند إنقاص وزنه.



4 اخطاء يقع فيها مريض السمنة أثناء انقاص وزنه

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن هناك العديد من الاخطاء التي قد يقع فيها مريض السمنة فهناك من يشكو من عمل العديد من الحميات الغذائية ولا ينقص وزنه، وهذا امر طبيعي لان تكرار عمل الحميات الغذائية والريجيم يسبب ضعف عملية الايض داخل الجسم، وسيصبح الحرق ضعيف للغاية، وهذا سيسبب في ضعف الكتلة العضلية، لان جسم الانسان يتمتع بالذكاء فعندما يحرم من تناول الطعام لفترات طويلة، يبدأ في تحويل اي طعام يدخل اليه الي دهون حتى لو كان قطعة من الخس، وعملية الايض تضرر كثيرا، وبالتالي لا يستطيع انقاص وزنه.

واشارت انه من الافضل ان لا احرم الجسم من تناول الطعام حتى تستمر عملية الحرق في الجسم وبالتالي انقص وزني بدون حرمان، فقط يمكننا عمل تنظيم لكمية الطعام و مواعيد تناول الطعام ولكن لا يمكن ان احرم الجسم من الطعام لفترات طويلة.

ولفتت الي ان هناك من يتناولون الطعام الصحي بمعدل معقول ولكن لا يقل وزنهم بسبب الوقت الذي يتناولون فيه الطعام، فيفضل تناول الطعام في الساعات النهارية وليست الليلية لان هرمون الغدة الدرقية المسئول عن الحرق يعمل في النهار وليس الليل.



5 عواقب لاتباع الانظمة والوصفات دون استشارة طبيب

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة دعاء سهيل على أهمية المتابعة من قبل خبير تغذية متخصص على مدار 24 ساعة وهو ما تقدمه هي وفريقها الطبي، حيث أنها أول من أسست فكرة التخسيس أون لاين بدون الذهاب للطبيب، لاسيما إن ممارسة الأنظمة والوصفات المنتشرة على الانترنت من أخطر ما يكون بدون أن يصفها خبير التغذية للمريض، وكذلك تناول أدوية تخسيس غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

وأعلنت إن لكل شخص ولكل حالة مرضية أسلوب خاص بها في انقاص الوزن يختلف عن الاخر، ولكل شخص أيضا كورس التخسيس المناسب له والتي تقوم بتقديمه له والمكون من مجموعة من ألياف عشبية حسب الحالة المرضية لكل إنسان، ولا يمكن وصفه قبل أن يعرف خبير ومختص التغذية التابع لفريقها الحالة الصحية الكاملة للمريض الذي يتواصل معه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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