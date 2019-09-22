صحة ورشاقة

لكبار السن.. ممارسة التمارين الرياضية وألعاب الفيديو يدعم مرضى الشلل الرعاش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " MedicalNewsToday"، أن  التمرينات الرياضية مهمة لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض باركنسون" الشلل الرعاش "، على تحقيق توازن، وحركة أفضل، كما أكد النتائج الإيجابية لألعاب الكمبيوتر في المنزل.

ممارسة الالعاب من خلال الفيديو جيم
ممارسة الالعاب من خلال الفيديو جيم

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون، فإن ممارسة هي مفتاح الصحة الجيدة.

ووجدت دراسة حديثة مدتها 10 سنوات أجريت على 12 ألف شخص في 5 دول، أن التمرين في أقرب وقت ممكن بعد التشخيص، والقيام بفترة لا تقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا، يمكن أن يبطئ من تقدم الحالة.

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ممارسة العاب الفيديو تساعد فى التخلص من الشلل الرعاش
ممارسة العاب الفيديو تساعد فى التخلص من الشلل الرعاش
أي ممارسة هي الأفضل؟

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تنصح مؤسسة باركنسون بالتمدد، إلى جانب تمارين هوائية، وتقوية العضلات.

للتغلب على مرض الشلل الرعاش... العب
للتغلب على مرض الشلل الرعاش...العب

واستخدمت هذه الدراسة ، التي نشرتها مجلة " The Lancet Neurology، تطبيقات تحفيزية للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.

قامت مجموعة تحكم واحدة بتمارين التمدد، بينما استخدمت الأخرى دراجات ثابتة في المنزل، حيث أظهرت المجموعة الأخيرة تحسنا ملحوظا في القدرة الحركية، مقارنة بتلك التي حققتها العديد من أدوية باركنسون التقليدية.

ممارسة التمارين الرياضية او الالعاب من خلال الفيديو جيم يساعدك فى علاج مرض الشلل الرعاش
ممارسة التمارين الرياضية يساعد مرضى الشلل الرعاش 

وأشار الموقع، إلى الأبحاث أثبتت أن التمارين السابقة في الأشخاص لها نفس التأثير المفيد على تحسين المهارات، على سبيل المثال، حسنت التدريب على المشى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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