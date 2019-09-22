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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما الشتاء يدخل.. اعرفى ازاى تحمى بشرتك من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف البشرة من المشاكل المزعجة التى يعانى من الكثيرون وخصوصا السيدات حيث تعيق جمالهن وأنوثتهن وتزيد من ظهور التجاعيد، ويزداد جفاف البشرة مع بداية فصل الشتاء ، لذلك نقدم بعض النصائح للتغلب على جفاف البشرة وفقا لما ذكره موقعwebmd وهى:
1:ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على ترطيب البشرة ومنها " الجزر، البروكلى، السبانخ، الخيار".
2:يجب الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية ، حيث انها تعمل على ترطيب البشرة وطرد السموم من الجسم.
3:ينصح بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة حتى لا تسبب التهاب وجفاف شديد فى البشرة.
4:ابتعدى عن الاستحمام بالمياه الساخنة حيث انها تسبب الجفاف الشديد وتفقد زيوت البشرة.
5:الاهتمام بوضع الكريمات المرطبة أو الزيوت الطبيعية ومنها زيت" الزيتون، جوز الهند، اللوز".
6: استخدام زبدة الشيا على البشرة، حيث انها تحتوى على كمية عالية من العناصر والمواد التى تساعد على الترطيب.
7: الابتعاد عن استخدام الصابون الذى يحتوى على نسبة عالية من الكيماويات، حتى لا يسبب الجفاف الشديد.
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