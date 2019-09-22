الارشيف / صحة ورشاقة

كوكب المريخ مثل الحلوى (صور)

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب المريخ مثل الحلوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صور جديدة لسطح كوكب المريخ التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية ونظيرتها الروسية الكوكب المشهور بالكوكب الأحمر على نحو لم يره العالم من قبل، حيث بدا مثل حلوى «الكوكيز والكريمة» وليس باللون الأحمر المعتاد.

وبدت على الجانب الأيمن من الصور كثبان على شكل أهلة، وبات بوسع العلماء من خلال مشاهدة الصورة القول بأن رياحا ثانوية كانت وراء تشكيل هذه الكثبان.
كما التقطت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورا تكشف عن صخور ورمال تجمدت معا بفعل الزمن وقاومت بعضها التآكل بفعل الزمن بينما بدت مظاهر التآكل على البعض الآخر.

A recent photo taken by the Curiosity rover shows its current location, known as

Cooled lava helped preserve a footprint of where dunes once moved across a southeastern region on Mars. But it also looks like the

InSight's seismometer recorded a

Advertisements

A photo of a preserved river channel on Mars, taken by an orbiting satellite, with color overlaid to show different elevations. Blue is low and yellow is high.

NASA has been exploring Mars since 1965. Here are some of the best moments captured by Mars missions over the years. <br />The European Space Agency's Mars Express mission captured this image of the Korolev crater, more than 50 miles across and filled with water ice, near the north pole.

What are blueberries doing on Mars? These small, mineral hematite-rich concretions are near Fram Crater, visited by NASA's Opportunity rover in April 2004. The area shown is 1.2 inches across. The view comes from the microscopic imager on Opportunity's robotic arm, with color information added from the rover's panoramic camera. These minerals suggests that Mars had a watery past.

Mars is far from a flat, barren landscape. Nili Patera is a region on Mars in which dunes and ripples are moving rapidly. HiRISE, onboard the Mars Reconnaissance Orbiter, continues to monitor this area every couple of months to see changes over seasonal and annual time scales.

HiRISE captured layered deposits and a bright ice cap at the Martian north pole.

This image, combining data from two instruments aboard NASA's Mars Global Surveyor, depicts an orbital view of the north polar region of Mars. The ice-rich polar cap is 621 miles across, and the dark bands in are deep troughs. To the right of center, a large canyon, Chasma Boreale, almost bisects the ice cap. Chasma Boreale is about the length of the United States' famous Grand Canyon and up to 1.2 miles deep.

Although Mars isn't geologically active like Earth, surface features have been heavily shaped by wind. Wind-carved features such as these, called yardangs, are common on the Red Planet. On the sand, the wind forms ripples and small dunes. In Mars' thin atmosphere, light is not scattered much, so the shadows cast by the yardangs are sharp and dark.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوكب المريخ مثل الحلوى (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا