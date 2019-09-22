شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يعلن عن شراكته مع مهرجان الجونة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فيسبوك عن شراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الذي انطلق الخميس 19 سبتمبر ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجارى. وتقدم فيسبوك خلال المهرجان مجموعة من الأدوات للمساعدة في مشاركة الأحداث الرئيسية بمهرجان الجونة لهذا العام.

ويبث المهرجان أحداثه من خلال ستوديو البث المباشر لفيسبوك وإنستجرام، والذي يتيح لصناع المحتوى والناشرين إمكانية البث الحصري المباشر لفعاليات المهرجان لأول مرة على الإطلاق. وتستضيف كل من فيسبوك وانستجرام ورشة عمل حصرية لاستعراض الأدوات والمنتجات التي صُممت خصيصًا لمساعدة صناع المحتوى بهدف تقديم محتوى مبتكر ومميز. وتهدف هذه الأدوات إلى دعم صناع المحتوى للنهوض بما يقدمونه والمساهمة في تشجيع التوجه لاستخدام الفيديو كوسيلة تعبيرية واخبارية في المنطقة.

وعلق فارس عقاد، رئيس الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا قائلاً: «نحن سعداء بمشاركتنا ودعمنا لمهرجان الجونة السينمائي الذي أصبح منصة عالمية للإبداع والإلهام على مستوى الفن والترفيه.»

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وأضاف «صناع المحتوى هم جزء رئيسي من فيس بوك، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتفع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو باستمرار. لذلك سنواصل تقديم أهم الأدوات اللازمة للنجاح في إطار جهودنا المبذولة لمساعدة صناع المحتوى على صناعة تجارب فريدة. وعلى مدار الثلاثة سنوات القادمة، سيكون أكبر توجه في منتجاتنا هو زيادة محتوى الفيديو، رأينا تزايد مستمر في استخدامات خاصية القصص» Stories «على إنستجرام والحالات» Status «على الواتس آب، ليسجل كل منها أكثر من 300 مليون مستخدم نشط يوميًا«

و‎صرح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي: «أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات التي خلقتها بمثابة البصمة لجيلنا الحالي، والتي تواصل النمو بخطى ثابتة لتصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال والمشاركة والتواصل. وبدءًا من الاهتمامات المتبادلة، إلى الرسائل الشخصية، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسط الأنسب لعالمنا الحالي بوتيرته السريعة». وتابع: «نحن متحمسون للشراكة مع فيس بوك نظرا لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي الملموس على مختلف القطاعات بوجه عام، وعلى المهرجانات السينمائية بوجه خاص. فبالإضافة إلى دعم وصول مهرجان الجونة السينمائي إلى عشاق السينما في كل مكان، تدعم هذه الشراكة قدرتنا على تمكين المواهب الواعدة في صناعة الترفيه، ومساعدتهم على مشاركة إبداعاتهم مع جماهيرهم على مستوى العالم، وتحقيق حجم المشاهدة التي يستحقونها.»

وتعد خاصية Watch، منصة فيديو متخصصة، تعرض مجموعة شاملة ومتنوعة من محتوى المبدعين والشركاء، وأُعلن عنها لمجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة لأول مرة في 9 أغسطس 2017، واتيحت المنصة لجميع المستخدمين حول العالم في 30 أغسطس 2018.

وأعلنت الشركة في يونيو الماضي، وصول عدد المستخدمين للمنصة إلى 720 مليون مستخدم شهريًا، في حين يقضي 140 مليون مستخدم يوميًا، دقيقة واحدة على الأقل على «Watch»