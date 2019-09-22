عجوز تبلغ من العمر 67 عامًا تفوز بلقب ملكة جمال الهند

حصدت سيدة تدعى جولييت ماسكارينهاس بيريرا تبلغ من العمر 67 عاماً لقب ملكة جمال الهند، إذ قرأت بعد تقاعدها من العمل عن فرصة للمنافسة في مسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، وشاركت بها حتى نجحت في الفوز بلقب سيدة الهند للولاية في فئة "سوبر كلاسيك" فوق الـ60 سنة، حيث قالت جولييت في تصريحات أبرزها موقع "دايجي وورلد" إنَّ فرصة المشاركة بمثل هذه المسابقات لم تكن متاحة لها في سبعينات القرن الماضي، وعندما عملت بمسابقة ملكة جمال "مانجالور"، تمَّ تشجيعيها على المشاركة وفازت بالمركز الثاني، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، والتي قُسِّمت إلى 3 فئات عمرية من 22 إلى 40، ومن 40 إلى 60، ومن 60 إلى ما فوق.وحصدت جولييت 3 جوائز بمسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، فإضافة إلى تتويجها بسيدة ولاية كارناتاكا "السوبر كلاسيك" فقد توِّجت بلقب "السيدة الأكثر شعبية" إذ حصلت على أكثر من 85% من الأصوات.

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