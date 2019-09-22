أسباب تقلصات الرحم في الشهر السابع من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - من المخاوف التي تنتاب الحامل الولادة المبكرة في الشهر السابع، خصوصاَ مع حدوث التقلصات في هذا الشهر تحديداً. الدكتورة «فريدة العسيلي» استشارية النساء والولادة تشير إلى أسباب حدوث تقلصات الشهر السابع من الحمل كما يلي... أسباب تقلصات الرحم في الشهر السابع سوء تغذية الحامل.

عمر الحامل يتحكم في حدوث هذه التقلصات، فهي عادة ما تحدث للفتاة في سن السادسة عشر، وللحامل التي تجاوزت سن الخامسة والثلاثين، وهي سن خطرة بالنسبة للحمل.

تعدد الحمل وتقاربه في الموعد، يزيد من نسبة حدوثها، أي عدم وجود وقت كافٍ بمعدل عامين بين حمل وآخر.

إصابة الرحم بالتشوهات أو الالتهابات يكون من أسباب حدوث تقلصات الرحم في الشهر السابع. متى تكون هذه التقلصات غير مقلقة؟ Advertisements تعتبر هذه التقلصات طبيعية ويطلق عليها اسم تقلصات «براكستون هيكس» نسبة إلى الطبيب الذي اكتشفها وتابعها.

تمتد فترة التقلصات لمدة دقيقة فقط. لا تحدث في وقت منتظم، فقد تشعر بها الحامل في الصباح وفي المرة الثانية في المساء، وفي مرة ثالثة ظهراً، ليس لها وقت محدد.

تحدث مرة أو مرتين يومياً.

في حال كانت منتظمة وطويلة، فهي تدعو إلى القلق. التخلص من هذه الانقباضات الطبيعية يجب على الحامل أن تغير وضعيتها، فإذا كانت واقفة، عليها أن تمشي، وإن كانت جالسة، عليها أن تقف، وإن كانت مستلقية، عليها أن تعتدل من نومها وهكذا.

في حال كانت تحدث في نفس الوقت كل يوم.

في حال زادت عن مرتين يومياً.

إذا استمرت لمدة تتجاوز الدقيقة. إذا كان الألم لا يطاق ولا يحتمل، عندئذ تصبح مصنفة بأنها أعراض ولادة مبكرة، وغالباً ما يتم اللجوء إلى الطبيب.

قد تكون علامة على حالة انفصال المشيمة، وهنا يجب أن تتم الولادة المبكرة.

في حال كانت هذه الانقباضات من علامات الولادة المبكرة، فعلى الحامل أن تكون مهيأة للولادة القيصرية لإنقاذ الجنين وإبقائه في الحضانة الصناعية حتى يكتمل نموه.

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