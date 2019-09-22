كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - تعليم الطفل الحروف الإنكليزية قد يكون صعباً أحياناً، خاصة إن كنت تعلمينه في الوقت نفسه اللغة العربية. إن كنت تبحثين عن طريقة فعالة لتعليم طفلك الحروف الإنكليزية، فمن المهم أن تأخذي أيضاً بعين الاعتبار الأسلوب وليس فقط الطريقة. كيف بإمكانك جعله يميز بين الأحرف ويجمع حرفاً بآخر ليكون كلمة؟ اليك هذه النصائح التعليمية. بعض النصائح لتعليم طفلك كل طفل لديه أسلوب مختلف بتلقي المعلومة. بعض الأطفال يستوعبون عن طريق الصوت من خلال تكرار تردد الكلمة والبعض الآخر عن طريق لمس الحرف والنظر اليه، وهنالك أطفال يتعلمون وهم يتحركون ولا يحبون الجلوس، لذا انتبهي للأسلوب المفضل للتعلم لدى طفلك ولا تفرضي عليه أسلوباً معيناً. Advertisements علميه صوت الحرف وليس اسمه كي يسهل عليه نطقه ودمجه مع أحرف أخرى ليكون كلمات.

اطبعي أوراقاً بشكل الحروف ليتدرب عليها طفلك ويلونها. علقي في غرفته «بوستر» بالأحرف ليتعود على شكلها أو استخدمي مكعبات اللعب التي تطبع عليها الأحرف. المهم أن يكون بحوزتك أدوات متنوعة تستخدمينها للتعليم.

غني مع طفلك أغنية الأحرف الأبجدية. العبي معه لعبة تكوين الكلمات من خلال استخدام مكعبات الأحرف أو الأحرف المغناطيسية الموضوعة على الثلاجة أو هناك الأحرف الإسفنجية التي يلعب بها الطفل أثناء الاستحمام.

علميه الأحرف المندمجة منذ البداية. شجعيه على قراءة الكلمات وتهجيها عندما تخرجان معاً إن وجد لائحة في الشارع أو اسم محل.

التكرار من العوامل المهمة جداً للتعلم، فبتكرار وترديد الأحرف سيتعلمها بسرعة وسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الحروف الإنجليزية للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.