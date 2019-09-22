شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنتجت «BMW» السيارة الأشد سواداً في العالم؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتركت شركتا «بي إم دبليو» و«ساري نانو سيستمز» في تصنيع أول سيارة مطلية بـ«فانتابلاك»، وهي طبقة تمتص أكثر من 99 في المائة من الضوء المرئي، حسب سكاى نيوز عربية.

وهذا يجعل بي إم دبليو «إكس 6» الجديدة، التي تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات الحالي، السيارة الأشد سوادًا في العالم.

ويتزامن عرض السيارة، التي تُعد الأولى من نوعها التي يتم طلاؤها بواسطة طلاء فانتابلاك «في بي إكس 2»، مع الكشف عن الجيل الثالث من بي إم دبليو «إكس 6» كوبيه.

السيارة الأكثر سواداً في العالم

ووفقًا للمعلومات، فإضافة إلى أن طلاء فانتابلاك يمتص أكثر من 99% من الضوء المرئي، فإنه يزيل كل الانعكاسات تقريبًا، كما ذكر موقع «بزنس إنسايدر» الإخباري.

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وحسب شركة «ليفيتيشن 29»، التي تعاونت مع «ساري نانو سيستمز» وبي إم دبليو، فإن النظر إلى السيارة يمكن أن «يفسره المخ على أنه يحدق في حفرة أو حتى فراغ».

السيارة الأكثر سواداً في العالم

وقالت الشركة إن سواد الطلاء السطحي يتسبب في رؤية العين البشرية مزايا أقل تحديدًا للسيارة، ويجعلها تبدو ثنائية الأبعاد.

وعلى الرغم من أن هذا قد يتسبب في «فقدان» أجزاء مرئية من تصميم هيكل «إكس 6»، فإن ميزات أخرى، مثل الشبكة الأمامية التقليدية لسيارات بي إم دبليو، في مقدمة السيارة تبرز بوضوح، كما تبرز المصابيح الأمامية المزدوجة والمصابيح الخلفية.

ووفقًا للمعلومات، فقد استغرق العمل في المشروع حتى يكتمل حوالي 10 أشهر.

وقال مدير «ليفيتيشن 29»، بنيامين مايلز: «إن سيارة فانتابلاك الأولى هي بالتأكيد علامة واضحة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأحلام لمشروعات كبيرة، وتفتح الطريق لمزيد من المفاهيم واسعة النطاق، مثل ملاعب الكرة».

ويُشار إلى أن السيارة معروضة حاليًا في معرض فرانكفورت للسيارات، الذي افتُتح يوم 14 سبتمبر ويستمر حتى 24 منه.