شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك..6 علامات تدل على إصابة طفلك بمرض نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا تؤثر الأمراض النفسية على الكبار والبالغين فقط بل يمكن أن تؤثر أيضًا على الأطفال، وهناك عدد من العلامات والأعراض التى يجب اكتشافها مبكراً لإصابة طفلك بمرض نفسى، وهذا ما نتعرف عليه وفقاَ لموقع step to health.

الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا فى الأطفال

-اضطرابات القلق مثل الوسواس القهري والقلق العام.

- نقص الانتباه وفرط الحركة.

-اضطرابات الأكل ، مثل الشره المرضي أو فقدان الشهية.

-اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب ، الاضطراب الثنائي القطب.

-انفصام الشخصية ، والذي يتجلى عادة في نهاية فترة المراهقة



علامات المرض النفسى عند الأطفال علامات المرض النفسى عند الأطفال 1- التغييرات في السلوك

ابحث عن تغييرات جذرية في سلوك طفلك، على سبيل المثال ، قد أصبح يتصرف بسرعة وعصبية أو عدوانية غير عادية لا تتناسب مع الموقف.

2. تغير مزاج الطفل باستمرار

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انتبه إذا استمر الشعور بالحزن لأكثر من خمسة عشر يومًا أو إذا أصبح الطفل معزولًا ويبتعد عن الآخرين، خاصة إذا كان هذا الأمر ليس من طبيعة الطفل أو أصبح يمنعه من الأنشطة التى كان يستمتع بها من قبل، فقد يعانى من اكتئاب الطفولة.

3. صعوبة التركيز

من الطبيعي أن يواجه الأطفال صعوبة في التركيز، خاصة إذا كان عليهم الجلوس لفترات طويلة في فصل دراسي ممل، لكن إذا كانت صعوبة التركيز أكثر من أقرانه أو إذا كانت تؤثر على حياته اليومية وأدائه المدرسي فقد يكون ذلك أحد أعراض مرضاً نفسياً مثل: فرط الحركة ونقص الانتباه.

4. فقدان الوزن الزائد

ابحث عن فقدان الوزن الزائد أو القيء أو فقدان الشهية، فقد يشير ذلك إلى اضطراب في الأكل.

5. إيذاء النفس

في كثير من الحالات ، يمكن أن يؤدي المرض النفسى إلى إيذاء النفس لدى الطفل، لذلك ، يجب أن تكون منتبهاً لأية إصابات في جسم الطفل، لأنها قد تكون ذاتية.

6. الصداع وآلام المعدة

بينما يميل البالغون إلى إظهار أعراض مثل القلق أو الحزن فقد يعبر الأطفال عن اضطراب نفسى بطرق أخرى، على سبيل المثال ، قد يكون الصداع أو ألم المعدة المستمر أحد أعراض القلق لدى طفلك.