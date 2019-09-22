شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن أمراض الكلى المزمن.. ارتفاع ضغط الدم والسكر أهم أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الكلى المزمن يصيب الإنسان بمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وضعف العظام، وضعف الشهية، وتلف الأعصاب أيضا.



امراض الكلى المزمن

وقال موقع "المؤسسة القومية للكلى"، إن مرض الكلى يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن الكشف المبكر والعلاج في كثير من الأحيان على منع المرض من التفاقم ، حيث أن تقدم الحالة، قد يؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي، الأمر الذي يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى للحفاظ على الحياة.



مرض السكر الغير منضبط يؤثر على الاصابة بالفشل الكلوى

حقائق عن مرض الكلى المزمن..

أولا: الاكتشاف المبكر يمكن أن يساعد في منع تطور مرض الكلى إلى الفشل الكلوي.

ثانيا: أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة لجميع الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

Advertisements

ثالثا: ارتفاع ضغط الدم يسبب أمراض الكلى المزمن" CKD ".



ضغط الد يؤثر على الاصابة بامراض الكلى

ما الذي يسبب أمراض الكلى المزمن ؟

السببان الرئيسيان لأمراض الكلى المزمنة هما السكري وارتفاع ضغط الدم، وهما المسؤلان عن ما يصل إلى ثلثي الحالات، يحدث مرض السكري عندما يكون نسبة السكر في الدم مرتفعة للغاية، مما يتسبب في تلف العديد من الأعضاء في الجسم، بما في ذلك الكلى والقلب، وكذلك الأوعية الدموية والأعصاب والعينين، ارتفاع ضغط الدم، يحدث عندما يزداد ضغط دمك على جدران الأوعية الدموية، إذا كان ارتفاع ضغط الدم غير خاضع للسيطرة أو ضعيفًا، فقد يكون السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى المزمنة أيضا، يمكن أن يسبب مرض الكلى المزمن ارتفاع ضغط الدم.