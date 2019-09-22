شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن الفتيات المولودات لأمهات دخن خلال فترة الحمل ستظهر عليهن علامات زيادة التعرض لهرمون "التستوستيرون"، ما يؤثر على هرموناتهن ووظيفتهن الإنجابية فى المستقبل.



وتوصلت الدراسة، التى أجريت فى كلية الطب جامعة (واشنطن)، إلى أن التدخين يسبب اضطرابا فى الغدد الصماء يمكن أن يؤثر على الأجنة من الإناث فى الرحم، وأن الفتيات اللاتى يولدن لأمهات دخن أثناء الحمل قد يعانين من مشاكل في الصحة الهرمونية والإنجابية على المدى الطويل.



تدخين الحامل



من جهته قال الدكتور دنيز أوزالب كيزيلاي، الباحث الرئيسي في الدراسة، "إن الزيادة الكبيرة فى مرض التهاب الحوض عند الفتيات المعرضات للتدخين من الأمهات مؤشر على التعرض المفرط للتستوستيرون، الذى يشكل خطرا على المشاكل الصحية القصيرة والطويلة الأجل، بما فى ذلك الأيض والخصوبة، مزيد من التحقيق هناك حاجة لشرح العلاقة بين تدخين الأمهات وزيادة مرض التصلب العصبي المتعدد والقضايا الصحية المستقبلية عند الفتيات".