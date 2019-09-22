سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/22 11:00 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأحد لدى البنوك وشركات صرافة، مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفق متعاملين.
وقال المتعاملون "حافظ الجنيه المصري على مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، إذ لم تشهد العملة الخضراء تغيرا ملفتا في السعر ".
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والأهلي اليوناني وبلوم والشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد.
وبلغ سعر الدولار في بنوك أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي وبيريوس والعربي الأفريقي والمصري لتنمية الصادرات 16.25 جنيه للشراء و16.35 للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك قطاع خاص، 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ السعر 16.24 للشراء مقابل 16.34 جنيه للبيع.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر اليورو وبلغ للشراء 17.88 جنيه مقابل 18.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.26 جنيه مقابل 20.58 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر أيضا بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.50 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.
وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.
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