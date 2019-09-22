طارق أحمد لاعب النصر الإماراتي ينتقد آلية تطبيق "تقنية الفيديو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد طارق أحمد، لاعب فريق النصر، الطريقة التي تطبق بها تقنية الفيديو في مباريات دوري الخليج العربي، وذلك عقب أول مباراة لناديه بالمسابقة أمام الوصل.
وخيم التعادل السلبي بدون أهداف على المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة، وأقيمت على استاد آل مكتوم.
وأضاف طارق أحمد، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، أن "الحكام في الدوري الإماراتي يستخدمون تقنية الفيديو في حالات كثيرة، لا تحتاج إلى تدخل الفيديو عكس ما يحدث في الدوريات الأوروبية".
وأتم "التعادل أمام الوصل يعتبر نتيجة مرضية للفريقين، يجب أن نكون واقعيين، الحصول على نقطة في الديربي وهو أول مباراة بالموسم ليس سيئاً، خصوصاً أن مستوى المباراة كان متواضعاً من الطرفين".
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