بالفيديو.. محمد البيرق يثمن تعادل الوصل مع النصر في ديربي "بر دبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد البيرق حارس مرمى الوصل الإماراتي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النصر يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين فريقي النصر والوصل في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم.

وصرح البيرق عقب انتهاء المباراة قائلاً: "حصدنا نقطة مهمة من المباراة، أشكر اللاعبين على المجهود المبذول على أرضية الملعب".

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وأضاف: "كنا قادرين على إنهاء المباراة بالشوط الأول، ولكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وبسؤال إذا كان التعادل محبطا بعض الشيء للفريق قال: "لا أعتقد ذلك، قدمنا مباراة جيدة المستوى، ولكن لم يخدمنا الحظ".

وأنهى حديثه قائلاً: "أشكر الجماهير التي ساندتنا في اللقاء، وجودهم أمر مهم بالنسبة لنا، أقول دائماً وجود الجماهير خلفنا يعطينا دافعا قويا لتقديم أفضل أداء".