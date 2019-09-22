شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تستدعي 357 سيارة في الصين لعيوب في الوسادة الهوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل، استدعاء 357 سيارة لكزس في الصين بسبب عيوب في الوسادة الهوائية.
وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق- في بيان لها الأحد- أن الاستدعاء سيشمل 357 سيارة مستوردة من طراز لكزس «إس سي 430» تم تصنيعها خلال الفترة بين 23 مايو 2005 و19 يناير 2010.
وأضافت المصلحة أن الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، التي أنتجتها شركة تاكاتا اليابانية، بها مضخات هواء معيبة يمكن أن تنكسر وتتطاير منها شظايا ربما تكون قاتلة للركاب عند تشغيل الوسادة الهوائية، ما يشكل مخاطر على السلامة.
ومن المقرر أن تقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة للسيارات المستدعاة مجانا.
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