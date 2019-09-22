الآلاف يتجمعون في "مدريد" لجذب الانتباه إلى العنف الأسري

مدريد - لايف ستايل
تجمع آلاف المحتجين في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، الجمعة، لجذب الانتباه للعنف الأسري خلال عام شهد مقتل أكثر من امرأة على يد شركائهن أو شركائهن السابقين، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "لا نريد الاستمرار في عد الضحايا"، وهتفوا "لسنا وحدنا".
وطبقا لاستطلاع للاتحاد الأوروبي في 2014 تعد معدلات بلاغات العنف الأسري في إسبانيا من بين أدنى المعدلات في أوروبا.
وتنشر الحكومة بشكل منتظم عدد النساء اللائي قتلهن شركاؤهن أو شركاؤهن السابقون، وطبقا لإحصاءات حكومية في 2019 بلغ هذا العدد 42 حتى الآن مع مقتل أكثر من ألف امرأة منذ بدء التسجيل في 2003.
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