أم تودي بحياة ابنتها بسبب حالة "أغضبني" على "فيسبوك"

بحادثة ليست طريفة أبدا بل غريبة ذات نهاية مأساوية، قتلت أم بريطانية ابنتها بسكتة قلبية بسبب زر على فيسبوك، وفي التفاصيل، توفيت شابة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما بعد أن أحبطت نفسيا إثر فعل خاطئ ارتكبته أمها عن غير عمد، حين نشرت الشابة التي تدعى شابينا ميا مقطع فيديو على فيسبوك لها أثناء وجودها بالسيرك، حضرته أمها أنجيلا وبدلا من أن تضغط زر الإعجاب ضغطت الأم زر الغضب، وعندما حاولت الوالدة تصحيح خطئها، حدث خلل ما في جهاز الـ"آيباد"، لتزيد الطين بلة وهو ما تسبب في ظهور مئات الرموز التعبيرية الغاضبة على صور وفيديوهات أخرى لابنتها.

شجار زاد الأمور تعقيداً

ميا التي أساسا تعاني من مشاكل صحية، بما في ذلك الاكتئاب الشديد والسكري ونوبات القلق أصيبت بعد خطأ أمها بالإحباط الشديد، وقامت بحظر والدتها على "فيسبوك"، كذلك رفضت الرد على مكالماتها الهاتفية.

مدفوعة بحنان الأم، سارعت أنجيلا إلى منزل ابنتها، الذي كانت قد استأجرته منذ فترة، لتوضح لها الموقف، إلا أنهما تشاجرتا وزادت الأمور تعقيداً.

وجدتها ميتة!

وبعد يومين، قررت أنجيلا المحاولة مرة أخرى مع ابنتها، وذهبت إلى المنزل ثانية إلا أنها وجدتها هذه المرة ميتة في سريرها.

بدوره، قال أحد أصدقاء الفتاة، ويدعى لوك توملينسون، إنه قبل يومين من وفاتها رآها في حالة نفسية سيئة جداً، مضيفاً أنها "كانت تبكي بحرقة وكانت مرتبكة جداً بسبب هذه الواقعة التي تسببت فيها والدتها".

وأظهرت التحقيقات أن ميا كانت أصلا تعاني من مشاكل صحية، وأن هذه المشاكل دفعتها إلى تضخيم تصرف والدتها الذي حدث بالخطأ.

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