شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشرب سجائر وعلى طول متوتر.. احترس من الذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذبحة الصدرية من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، وهى عبارة عن ألم شديد فى الصدر والإحساس بعدم الراحة مع الشعور بالغثيان والقىء والدوخة الشديدة.

وحسب ما ذكره موقع informationsupport فإن هناك بعض الحالات هى الأكثر عرضة للذبحة الصدرية وهى:

1: الضغط النفسى والتوتر الشديد من الأمور التى تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، لذلك بتجنب الضغط النفسى والقلق الزائد عن حده حتى لا تؤثر على صحتك.

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2: الإكثار من تناول الوجبات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون والمقليات، نظرا لتأثيرها على صحة الجسم، حيث إنها تعرضك للذبحة الصدرية.

3: يعتبر التدخين من أبرز الطرق التى تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية ومشاكل الجهاز التنفسى والرئتين.

4: الجهد البدنى الشديد أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية من أكثر الأمور التى تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية ومشاكل الجهاز التنفسى.

5: مرضى السمنة والسكر أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية، لذلك ينصح دائما بإنقاص الوزن وتجنب تناول الوجبات الدسمة، كما يجب على مرضى السكر تناول الأدوية فى مواعيدها.