شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأسباب التي تؤدي لزيادة الوزن في الأساس؟ والان مع التفاصيل

دعا الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، الراغبين في خسارة الوزن بشكل صحي ومدروس إلى المشاركة في ماراثون بالإسكندرية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال جمال إن المشكلة التي تواجه كثير ممن يتبعون أنظمة ريجيم تكمن في الملل، والتوقف عن النظام بعد أسبوع واحد، أو إن 90% ممن يتبعون نظام رجيم تقليدي يزيد وزنهم مرة أخرى.

ولذها قرر جمال معالجة الأسباب التي تؤدي لزيادة الوزن في الأساس، مثل بعض المعتقدات الخاطئة عن الأكل أو عن الجسم، أو اتباع بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى بدلا من خسارته.

ويرى جمال أن الحفاظ على وزن صحي وجسم رشيق يبدأ بفهمنا لطبيعة أجسادنا وطريقة تأثرها بالطعام.

وابتكر الطبيب المصري نظاما جماعيا لفقدان الوزن، عن طريق أفراد يتم توزيعهم على شكل مجموعات لديها نفس الأهداف تعمل على تشجيع بعضها البعض.

ويعتمد استشاري التغذية العلاجية والسمنة على بعض التحديات والأنشطة التي تحول خسارة الوزن إلى لعبة ممتعة بدلا من الملل والتوتر اللذين يؤديان إلى الفشل.

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وقال جمال: "في خلال 4 أسابيع سننظم معسكر مكثف للتخسيس عن طريق:

- أنظمة غذائية صممت خصيصا لكل مشارك بناء على حالته الطبية والجسمانية.

- نظام تمرين مرن "يمكن تطبيقه في البيت، الجيم، النادي" مصمم لكل حالة عن طريق مدرب التأهيل.

- مقابلة أسبوعية يوم الجمعة وأداء تمرين جماعي "جري، مشي، هرولة" كل شخص حسب الخطة التدريبية له.

- متابعة يومية لتطبيق البرنامج الغذائي والرياضي.

- جروب دعم على واتساب للإجابة على أي استفسار.

وقال جمال إن الشخص الذي يحقق أفضل نتائج خلال فترة البرنامج سيحصل على جائزة قيمة تشجيعا له للاستمرار مع تحفيز أفراد المجموعة لتحقيق أهدافهم.