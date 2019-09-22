شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الجسدي والسونار لتشخيص التهابات الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا شعرت بألم فى الجانب الأيمن والأسفل من البطن مع الشعور بعدم القدرة علي تحريك قداميك، وآلام فى الظهر، فقد تكون مصابا بالتهاب الزائدة الدودية ، ويجب عليك الذهاب للطبيب أو المستشفي لكي تتجنب التعرض للإنفجار، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي التشخيص الجيد لالتهاب الزائدة الدودية، وفقا لموقع "webmed".

وعند التعرض للأعراض السابق ذكرها يكون يبدأ دور أول فحص وهو الجسدي حيث يقوم الطبيب في تحديد مكان الألم بالظبط ويبدأ بالضغط علي مكان الألم وبعد التأكد من أن المريض يشكو بالفعل من الزائد الدودية يطلب تحليل صورة دم كامله للتعرف علي نسبة الخلايا البيضاء وفي حالة ارتفاع نسبتها تكون مؤشرت علي الإصابة.

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وبعد ذلك يطلب الطبيب إجراء تحليل للبول للتعرف علي وجود التهابات في الجسم أم لا، وفي حالة تواجد التهابات يكون السبب فيها الزائدة الدودية، وبعد ذلك يأتي دور السونار الذي يجري على البطن وبالأخص مكان الزائدة، للتعرف علي حقيقة وجود التهابات بها أم لا.

ووفقا علي الإجراءات والفحوصات السابق ذكرها يحدد الطبيب إذا كانت الحالة تحتاج للتدخل الجراحي أم لا، فقد يكون التهاب بسيط يتطلب إجراء بعض العلاجات التي تساعد في التخلص من هذه الأعراض.