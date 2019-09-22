شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين الإكزيما وأمراض الجلد الأخرى.. 5 علامات هتقولك الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكزيما أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً، كما أنها أيضاً من الصعب التعرف عليها والتفرقة بينها وبين مشاكل الجلد الأخرى، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تدل على أنك مصاباً بالأكزيما، وفقاً لموقع "Healthy".

علامات تدل على أنك مصاباً بالأكزيما 1- جفاف البشرة فى أماكن معينة

جفاف البشرة وتهيجها وحساسيتها من أعراض الكثير من الأمراض الجلدية، لكن إذا كنت مصابًا بالأكزيما، فإن أماكن معينة فى الجسم هى التى تصاب بالجفاف والتهيج، حيث تميل الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبى إلى تفضيل مناطق الانحناءات فى جسمك مثل تحت الإبط وطية الرسغ وطية الرقبة والطيات خلف الركبة، هذا هو المكان الذى تميل فيه الأكزيما إلى أن تكون أكثر وضوحاً.

2- طفح جلدى وحكة

الحكة الشديدة هى أحد الأعراض الشائعة الأخرى للأكزيما - لكن هذا قد يكون أيضًا رد فعل تحسسى أو تهيج من منتج جديد للتجميل، ويمكنك أن تعرف الفرق من ملاحظة موقع الحكة الشديدة ويظهر الحكة فى الأكزيما قبل أن تصاب بالطفح الجلدى، بعكس مشاكل جلدية أخرى.

تحقق من شكل البثور أو الطفح جلدى

ظهور بثور أو تقشير الجلد أمر غير مريح بغض النظر عن السبب، ويظهر الفرق فى شكل البثور وتوزيعها، فإذا لاحظت ظهور بثور فى طيات وانحناءات الجسم فهى الأكزيما، كذلك سيكون شكل البثور مختلفًا، حيث تميل بثور الأكزيما إلى أن تكون ذات شكل دائرى وتندمج معًا.