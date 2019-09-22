شكرا لقرائتكم خبر عن صداع ورغبة فى القىء.. أعراض جلطة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة المخ، تعد من أصعب أنواع الجلطات التى يصاب بها الإنسان، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالشلل، قد يكون المؤقت أو الدائم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعرضها والسعى وراء تجنبها بشتى الطرق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يتعرض دائما الشخص المصاب بجلطة فى المخ لعدم القدرة على الكلام، فقد يتعرض لثقل فى اللسان واضطرابات تتسبب فى عدم قدرة الشخص المحيط بتفسرها، ويصاحب هذا الأمر ثقل فى الذراع والوجه والقدمين، وهذا الأمر قد يكون دليلا على وجود شلل للشخص المصاب ويجب الذهاب به للمستشفى لتقدم الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذه.

فعند إصابة الشخص بالجلطة فى المخ، يتعرض لعدم القدرة على الرؤية بالشكل الطبيعي، ونجده يرى الأشياء بشكل ضبابى فى العينين أو احدهما، وهذا قد يتسبب فى إصابته بالعمى فى حالة عدم إنقاذه.

Advertisements

ويشعر الأشخاص المصابون بالجلطة فى المخ بصداع يصعب تحمله، ويقولون "دماغى بتتكسر من الصداع"، ويصاحبه فى بعض الأحيان الرغبة الملحة بالتقيؤ والدوخة، ولذا يجب التحرك الفورى لأخذ للمستشفى.

ويتعرض الشخص المصاب بجلطة فى المخ لفقدان التوازن وعدم القدرة على التوازن الجيد أثناء المشى، وهذا الأمر يعد من أبرز العلامات التى تشير إلى إصابة الشخص بجلطة المخ.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجلطة المخ أبرزها عدم وصول الدم بالشكل الكافى للمخ، التعرض لانسداد فى شرايين المخ، أو انفجار فى الأوعية الدموية، أو التعرض لضغط عصبى ونفسى شديد.

ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة لهذا الأمر بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والحركة، والتدخين، والإفراط فى تناول الكحليات.