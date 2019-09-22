شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الكلى منها ألم فى البطن وصديد البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى واحدة من أهم الأعضاء فى الجسم، حيث إنها تساعد على التخلص من السموم والسوائل الزائدة فى الجسم، لكن قد تتعرض الكلى لمشاكل عديدة يعتبر أبرزها التهاب الكلى، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بأحد أنواع البكتيريا المعدية أو وجود حصوات بالمسالك البولية وتضخم البروستاتا.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالتهاب الكلى ومنها..

1:الشعور بألم شديد فى أحد الجانبين نتيجة الالتهاب الشديد.

2:ألم شديد فى البطن والظهر والفخد.

3:انتفاخ شديد حول منطقة العين والساقين.

4: عدم القدرة على التبول بشكل طبيعى مع قلة عدد مرات التبول.

5:تغيير لون البول إلى اللون الغامق، مع ظهور دم فى البول.

6:ظهور رائحة كريهة فى البول.

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7:يتعرض المريض لارتفاع ضغط الدم وذلك نتيجة تراكم كمية السوائل من الجسم.

8:الشعور الدائم بالصداع وعدم القدرة على التركيز.

9:الخمول والحاجة الشديدة للنوم.

10: اضطرابات شديدة فى النوم.

11:الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

12: ألم فى المفاصل والعضلات.

13:فقدان الشهية واضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى ومنها الإمساك والإسهال ورائحة كريهة فى الفم.

14: طفح جلدى وحكة شديدة مع التهابات.

عند ظهور أى من العلامات ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب حسب حالة المريض وعمره، مع الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية والتدخين والاهتمام بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية.