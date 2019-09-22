شكرا لقرائتكم خبر عن قد يهدد حياتك.. ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغى وما أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ هو نقطة ضعف فى شريان الدماغ، بحيث يكون جدران الشريان أضعف بالقرب من تمدد الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤدى لتمزق الأوعية الدموية، ما قد يهدد حياتك، لأنه قد يسبب إصابات خطيرة فى الدماغ أو السكتة الدماغية، وفقاً لموقع"Medical news today" .

تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ

ووفقًا للمعهد الأمريكى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، يؤثر تمدد الأوعية الدموية فى المخ على ما يقدر بنحو 3-5% من الأشخاص فى الولايات المتحدة خلال حياتهم، وهى أكثر شيوعًا عند الإناث منها فى الذكور وتميل إلى التأثير على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا.

وتمدد الأوعية الدموية فى الدماغ هو تمزق يحدث نتيجة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ويمثل 3 إلى 5% فقط من جميع حالات السكتة الدماغية.

حال تمزق أو تمدد الأوعية الدموية، يكون ذلك قاتلًا فى 40% من الحالات، حيث يموت 15% من الأشخاص قبل وصولهم إلى المستشفى.

أعراض تمدد الأوعية الدموية الدماغى

- ألم أعلى أو خلف العين يزداد سوءًا أو لا يزول مع الوقت.

- خدر أو تنميل.

- ضعف.

- الشلل أو الوخز على جانب واحد من الوجه.

- تغيرات الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة.

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- الصداع المفاجئ الحاد - خاصةً الصداع الذى لا يلائم نمط الصداع المعتاد لدى الشخص أو الذى هو أسوأ من أى صداع آخر.

-الغثيان أو القيء.

-الارتباك أو فقدان الوعي.

-تيبس الرقبة.

-الحساسية للضوء.

-الإغماء أو النوبات.

-السكتة القلبية.

ويجب الذهاب لأقرب مستشفى طوارئ عند ظهور أى من هذه الأعراض على أى شخص لإنقاذه.