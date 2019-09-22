شكرا لقرائتكم خبر عن فى حالة الإصابة بجلطة القلب.. تعرف على أفضل طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلطة فى القلب، تعد من الأمراض التي ازدادت نسبة الإصابة بها هذه الأيام، فنجد الشباب والكبار أيضا مصابون بها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل طرق العلاج، وذلك وفقا لموقع "web med".

بعد اكتشاف جلطة القلب أو أثناء مرحلة العلاج الخاصة بها، هناك بعض الأدوية التي يجب علي المريض تناولها بانتظام لتجنب الإصابة مرة أخري بالجلطة، وأيضا تزيد من فرص الشفاء في حالة الإصابة، ومنها:

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- الأسبرين، يساهم في انخفاض تجلط الدم ويساهم في توصيل الدم بشكل كبير للقلب ويحد من تعرضه مرة أخري للإصابة بالجلطة في القلب.

-أدوية السيولة، تعد من أفضل الأدوية التي لها دور كبير في الحد من تعرض الدم للتجلط مرة أخري، وتساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب وتجنب تكوين الجلطات مرة أخري.

-علاجات تنظيم الصفائح الدموية، تعمل على تنظيم نسبتها في الجسم والحد من التعرض لزيادة نسبتها.

-مسكنات الألم، فهذا له دور كبير في الحد من الشعور بالألم.

-أدوية تنظيم نسبة الكولسترول في الدم والحد من ارتفاعه.