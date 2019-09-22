شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون ألم الركبة عند طفلك علامة على مشكلة خطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأطفال يصابون بألم فى الركبة إما بسبب السقوط أو القفز أو الإصابة، وهو ما يسبب لهم الإزعاج، لكن كيف يحدد الآباء والأمهات أن ألم الركبة عند الطفل قد يشفى من تلقاء نفسه أم أنه علامة على وجود مشكلة تستدعى زيارة الطبيب.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، وفقاً لموقع"Health news" .

وفيما يلى 5 أسئلة لمساعدتك فى تحديد ما إذا كان طفلك بحاجة إلى رعاية طبية على الفور بسبب ألم الركبة.

1. هل ألم الركبة نتيجة إصابة أم صدمة؟

إذا كان طفلك يعانى من آلام فى الركبة، أو تورم أو كدمة بعد الاصطدام أو الإصابة، فيجب على الطبيب أن يرى الطفل، حيث يمكن أن تسبب الإصابات كسر العظام أو الخلع أو تمزق الأربطة.

2. منذ متى يشكو طفلك من آلام فى الركبة؟

أكبر فئة من آلام الركبة عند الأطفال هى آلام الركبة المزمنة، هؤلاء الأطفال يعانون من آلام متقطعة لمدة ستة أسابيع على الأقل دون وقوع حادث أو إصابة معروفة، ولا يزال بإمكانهم المشى دون تعرج، وليس لديهم علامات احمرار أو تورم، فيمكن أن يكون موقع الألم المزعج دليلًا على السبب.

غالبًا ما يكون الألم المزمن فى الجزء السفلى من الركبة من مرض يسمى أوزغُود شلاتَر OSD وهذه مشكلة مؤقتة فى الأطفال الأكبر سنا والمراهقين التى تُحل بشكل طبيعى عندما يتوقف الهيكل العظمى عن النمو، ويحتاج الأمر لطبيب لتشخيص الحالة ويمكن استخدام المسكنات لتقليل الألم.

إذا كان الألم أعمق فى الركبة أو "تحت الركبة"، فإن "ألم الفخذ الرضفى" هو السبب المحتمل، هذا هو أكثر أنواع الإصابات المفرطة شيوعًا عند الأطفال، يرجع الألم إلى خروج الركبة عن المحاذاة قليلاً عند ثنى الركبة، لذا فإن الأنشطة مثل القرفصاء أو تسلق التلال أو الدرج تزيد الألم سوءًا يمكن أن يكون العلاج الطبيعى مفيدًا لتقوية العضلات المحيطة بالركبة.

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3. شكل الركبة وشعور الطفل بها

هل الركبة حمراء، متورمة أم دافئة؟ هذه هى الأعراض التى يجب أن يراها الطبيب، لأنها تشير عادة إلى أن الطفل مصاب بالتهاب.

التهابات المفاصل ليست شائعة، لكن هناك حاجة إلى علاج سريع ومناسب لتجنب المضاعفات طويلة الأجل، يمكن أن يصاب الأطفال الصغار بالتهاب المفاصل أو غيره من أشكال الأمراض الالتهابية التى تسبب آلام الركبة.

عادة ما يتم إجراء هذه التشخيصات بعد أن يعانى الطفل من الألم لعدة أسابيع - أو لفترة أطول - ويكون الألم شديدًا بدرجة كافية ليجعل الطفل يعرج.

4. هل يوقظ الألم طفلك فى الليل؟

هناك فرق كبير بين الألم الذى يحدث قبل أن ينام الطفل والألم الذى يوقظ الطفل من النوم، وفى الحالة الثانية يجب الذهاب للطبيب فوراً دون تأخير.

قد يشير ألم الركبة الذى يوقظ الطفل من نومه إلى مشكلة أكثر خطورة مثل: عدوى العظام وسرطانات العظام، على الرغم من أنها نادرة جدًا عند الأطفال.

5. هل هناك أى أعراض أخرى؟

يمكن أن يكون ألم الركبة مؤشراً على مشاكل فى الفخذ أو القدم أو أسفل الظهر، أيضا يمكن أن يتغير الجلد، مثل الطفح الجلدى أو كدمات، وتأخر النمو دليلا على المزيد من الأمراض المزمنة.