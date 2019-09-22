الحركة الكشفية بمصراتة الليبية.. محاولات لنشر التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأسست أول فرقة كشفية تأسست في ليبيا بمدرسة طرابلس الثانوية بقيادة علي خليفة الزائدي الذي اعتبر مؤسس الحركة الكشفية في ليبيا، وفي العام 1954 تأسست أول فرقة كشفية في كل من بنغازي وسبها.

كما أن كشافة ليبيا عضو مؤسس للمنظمة الكشفية العربية منذ العام 1954، وعضو مؤسس للهيئة العربية للمرشدات عندما عقد أول مؤتمر بطرابلس العام 1966، بالإضافة إلى أنها عضو مؤسس للاتحاد الكشفي المغاربي منذ 1958.

وأصبحت ليبيا عضوا في المنظمة العالمية للحركة الكشفية العام 1958، كما أنها عضو في المنظمة الدولية لقدامى الكشافين والمرشدات منذ العام 1988.

وتكونت في العام 1957 أول فرقة للأشبال، وفي العام 1958 تكونت أول فرق للمرشدات في بنغازي وطرابلس ، وتم استحداث منطقة كشفية جديدة في مدينة البيضاء عام 1957 .