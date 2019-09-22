فيديوجراف.. الأهلي ينهي أفراح الزمالك على ملعب برج العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى فريق الأهلي الذكريات السعيدة لغريمه التقليدي الزمالك على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما توج بالسوبر المصري على حسابه مساء يوم الجمعة، بالفوز بنتيجة 3-2.

ويعد ذلك اللقب الـ11 الذي يتوج به المارد الأحمر من السوبر المصري، حيث حصد اللقب خلال أعوام 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018.

وكان استاد برج العرب بمثابة فأل خير للزمالك، حيث حصد عليه آخر 4 بطولات له داخل مصر، وهي الكأس المحلي 3 مرات، على حساب كل من الأهلي وسموحة وبيراميدز، والكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة بالفوز على نهضة بركان المغربي.

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وتعد هذه المرة الثانية تواليا التي يفوز فيها الأهلي على الزمالك، عقب انتصاره في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي 2018-2019، بهدف دون رد.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري 4 مرات في آخر 5 مناسبات، وذلك خلال أعوام 2014 و2015 و2017 و2018، بينما حصده الزمالك في عام 2016.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، فوز الأهلي الذي أنهى أفراح الزمالك على استاد برج العرب.