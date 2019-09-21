شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطورة بقع القهوة على أسنانك وإزاى تتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقع الأسنان الصفراء تسببها الكثير من الأشياء منها الأطعمة والمشروبات التى نتناولها وأبرزها القهوة، ويمكن أن تؤثر بقع الأسنان الصفراء الناتجة عن القهوة فى الأسنان مسببة التسوس، وفى هذا التقرير نتعرف على خطورتها وطرق للتخلص منها، وفقاً لموقع "Healthy".

المينا، هى طبقة خارجية صلبة تحمى طبقات الأسنان الأخرى، لكن عندما تتراكم جزيئات الطعام والشراب فى تلك الثغرات، فإنها تشكل بقع على سطح الأسنان، وهذا يعنى أن الطبقة الخارجية من الأسنان قد تغير لونها، لكن كلما طالت مدة بقاء جزيئات الطعام فى الفجوات على المينا، فإنها تبدأ فى التأثير على طبقات الأسنان الأخرى.

كلما كنت تشرب القهوة ولا تفعل شيئاً لإزالة البقع من أسنانك، تصبح البقع أعمق وأعمق حتى تصبح مثل الصبغة ويصعب تنظيفها، وإليك بعض الطرق التى تساعدك فى التخلص من بقع الأسنان الصفراء التى تسببها القهوة.

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طرق التخلص من اصفرار الأسنان بسبب القهوة 1- غسيل الأسنان بالفرشاة والخيط

السبب الأساسى لبقع الأسنان هو تراكم البلاك، لذا فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان ورؤية طبيب الأسنان لإجراء عمليات تنظيف منتظمة هى أفضل الطرق لمنع بقع القهوة.

لا تزيل الفرشاة وحدها جميع البكتيريا فى فمك، فأى شىء يتبقى يمكن أن يتحول إلى الجير، ويسبب التهابات، لذا فإن استخدام خيط الأسنان يساعدك أيضاَ.

2- خلط صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين

اصنع معجون طبيعى لتبييض الأسنان عن طريق خلط كمية صغيرة من صودا الخبز مع كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين للتخلص من البقع الصفراء على أسنانك.

3- أضف الحليب

كشفت دراسة نشرت فى المجلة الدولية لصحة الأسنان أن الكازين، وهو البروتين الرئيسى فى الحليب، يمكن أن يلامس التانينات فى الشاى (جزيئات تترك بقايا على الأسنان) وتمنع تركها علامات أو بقع على الأسنان، لذا يمكن أن تضيف الحليب إلى قهوتك لتقليل البقع التى تتركها على أسنانك.

4- اشرب القهوة سريعاً

شرب القهوة سريعا يحمى أسنانك من البقع، حيث ستكون أسنانك أقل تعرضا للقهوة.