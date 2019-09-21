شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطفال للمكملات الغذائية والفتيامينات فى حالات محددة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفضل الكثير من الأمهات منح أطفالها المكملات الغذائية والفتيامينات لتعويض عدم تناولهم الطعام بشكل صحى، لكن لا تعلم الكثيرات أن هذه الفيتامينات قد تكون غير ضرورية لمعظم الأطفال الأصحاء والذين ينمون بشكل طبيعى.

ووفقا لموقع "healthline" فإن تناول الطعام أفضل مصدر للعناصر المغذية، حيث توفر الوجبات المنتظمة العناصر الغذائية التى يحتاج إليها معظم الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.

ونتيجة أنه من الصعب إرضاء الأطفال الصغار فى اختياراتهم للطعام يتم تعزيز العديد من الأطعمة الشائعة والحليب وعصير البرتقال بالعناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب وفيتامين د والكالسيوم والحديد، وبالتالى فقد يتم إمداد الطفل بمقدار من الفيتامينات والمعادن أكبر مما تعتقد الأمهات.

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وقد تمثل المكملات الغذائية والفيتامينات المتعددة خطرا على صحة الأطفال، فقد تكون الجرعات الضخمة من الفيتامينات والمعادن سامة، بالإضافة إلى ذلك فقد تتفاعل بعض الفيتامينات والمعادن مع الأدوية التى قد يكون الطفل يتناولها مما يسبب مشاكل صحية خطيرة.

وقد يكون استخدام المكملات والفتيامات الغذائية مع الأطفال مفيد فى بعض الحالات مثل:

إصابة الطفل بتأخر فى النمو البدنى.

إصابة الطفل بأمراض مزمنة معينة أو الحساسية الغذائية.

التزام الطفل بنظام غذائى واحد مثل عدم تناول اللحوم والاعتماد على الأطعمة النباتية فقط.