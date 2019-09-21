ارتجاع المريء.. 6 أعراض و7 نصائح

يعد ارتجاع المريء أحد أهم الاضطرابات التي تُصيب الجهاز الهضمي، حيث يتسبب في حرقة المعدة أو الحلق أو عسر هضم، ويستدعي تغيير نمط الحياة لتخفيف الأعراض المصاحبة له.

ويقول الدكتور شكري عزيز، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر، إن ارتجاع المريء يحدث نتيجة ارتجاع الطعام والشراب والعصارات الهضمية المحملة بالأحماض من المعدة إلى المريء، وهو ما يسبب حرقة في الصدر والحلق، ويشير إلى أن السبب الرئيسي في ارتجاع المريء هو ضعف العضلة الموجودة في الجزء السفلي من المريء وبالتالي يزيد الضغط داخل البطن.



وحذر عزيز من السمنة، والحمل، وممارسة التمارين الرياضية بعد الأكل مباشرة، والملابس الضيقة والأحزمة، والإمساك المزمن، والكحة المزمنة، نظراً لأنها عوامل تساعد على زيادة الإصابة بارتجاع المريء.





وأشار إلى عدد من الأعراض المصاحبة لارتجاع المريء وهي:



1- مرارة بالحلق.

2- حرقة في المعدة ويصاحبها حرقة أيضاً أسفل الصدر.

3- الرغبة في القيء والشعور بارتجاع الطعام.





4- رائحة الفم الكريهة.

5- بحة في الصوت.

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6- كحة مزمنة قد تسبب إيقاظ المريض في منتصف الليل.

ويوضح استشاري الباطنة والجهاز الهضمي أن تغيير نمط الحياة يساعد على حل مشكلة ارتجاع المريء، ويؤكد أن 50% من الحالات تتحسن باتباع نظام غذائي صحي بدون أدوية.

ووجه عدداً من النصائح التي تساعد على تجنب الإصابة بارتجاع المريء، والتي نستعرضها فيما يلي:

1- تجنب المقليات والدهون والوجبات الحريفة والتوابل خصوصاً في فترة المساء.

2- الامتناع عن التدخين والكحوليات.





3- تقسيم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة بدلاً من 3 وجبات دسمة ومشبعة.

4- عدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وقضاء 3 ساعات على الأقل بين الأكل والنوم.

5- التقليل من الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه خصوصاً فترة الليل.



6- علاج أي مشكلات في الجهاز الهضمي.

7- الحفاظ على وزن صحي.



