ختام فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للخصوبة في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للخصوبة، الذي اختتم فعالياته في دبي، السبت، بضرورة إجراء تقييم شامل لكل حالة تعاني من تأخر الإنجاب، وستجرى لها عمليات أطفال أنابيب لعلاج الأمراض المزمنة التي تعاني منها بالأخص السمنة، ومحاولة السيطرة عليها ضمن المعدلات الطبيعية لضمان نجاح عمليات أطفال الأنابيب وعدم حدوث الإجهاض المتكرر.

كما أوصى الأطباء المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته مراكز "هيلث بلاس" للإخصاب في الإمارات، بضرورة قيام النساء والفتيات ممن يعانين من أورام سرطانية، ويخضعن لبرامج علاج إشعاعي وكيماوي، بحفظ البويضات قبل بدء البرامج العلاجية، لإتاحة المجال أمام حدوث الحمل في المستقبل.

وأكد الخبراء والأطباء المشاركون في المؤتمر من داخل دولة الإمارات وخارجها، أن أخذ عينة من الجنين في اليوم الـ5 من عملية التلقيح في المختبر قبل إرجاعه إلى الرحم بدلاً من اليوم الـ3 لإجراء الفحوصات الوراثية، إلا في حالات طبية معينة، قد تزيد في رفع نسبة نجاح عملية الزرع في الرحم، مشددين على ضرورة اختيار الأدوية المناسبة لتثبيت الحمل، والابتعاد عن الطرق العلاجية التي لم يثبت جدواها.