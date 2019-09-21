شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من السمنة ومش عارف تخفض وزنك..7 فواكه تساعدك فى حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" FoodEatSafe "، إن فقدان الوزن ليس بالعملية السهلة، فأجسامنا تطورت لتخزين الدهون للحماية من فترات المجاعة، ولكن بما أن الملايين منا يتناولون الطعام أكثر مما يحتاج أجسامنا، فإننا نكتسب الكثير من الدهون، وللتخلص من هذه الدهون، تحتاج إلى خداع جسمك عن طريق تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه.

لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتخفيف الوزن بطريقة صحية، إلى جانب تقييد السعرات الحرارية، حيث إنه تم عرض الفواكه التى تحتوى على أنثوسيانين المضاد للأكسدة (الفلافونويد) فى العديد من الدراسات لزيادة آثار اتباع نظام غذائى لتخفيف الوزن.



التوت

إليك 7 فواكه تساعد فى حرق الدهون لإضافتها إلى خطة الوجبة اليومية التى تتناولها...أولا : التوت بجميع أنواعه..

لأنك لن تشعر بالملل من كل نوع من أنواع التوت للاختيار بينها، ثمار هذه الفئة مليئة بالبوليفينول الصحى، الذى لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن، بل يمنع الدهون من التكوّن، حيث اكتشفت دراسة من جامعة تكساس، أن الفئران التى تلقت 3 حصص يومية من التوت أو مسحوق التوت قللت من تكوين الخلايا الدهنية بنسبة 73%.

التوت سهل، يرش فى دقيق الشوفان، الزبادى، أو السلطة، وحتى المجفف أو المسحوق، باستخدام هذه الخيارات العديدة، فمن السهل الحصول على القليل من التوت مع كل وجبة من وجباتك.



البطيخ

ثانيا: البطيخ..

قد نتجنب البطيخ على افتراض أنه قد يكون ممتلئا بالسكر، ولكنه فى الواقع صحى جدًا بالنسبة لك، وفقًا لجامعة كنتاكي، فإن تناول البطيخ قد يقلل من تراكم الدهون لديك.

كما يؤدى عصير البطيخ أيضًا إلى انخفاض فى آلام العضلات بعد التمرين، على الرغم من أنها فاكهة الصيف، فعندما تكون متوفرة، يجب أن لا تتردد فى الحصول على كل البطيخ الذى تريده.



الجريب فروت الاحمر

ثالثا: الجريب فروت الأحمر..

وجبة الإفطار الأساسية، رائعة لتقليل الدهون فى البطن، وخفض مستويات الكولسترول فى الدم، قام المشاركون فى دراسة استمرت 6 أسابيع، والذين تناولوا الجريب فروت مع كل وجبة حيث أدى ذلك إلى خفض أوزانهم، يعتقد الباحثون أن السبب يرجع إلى مزيج من المواد الكيميائية النباتية، وفيتامين C فى هذه الفاكهة الحمضية.

الجريب فروت ممتع للأكل أيضًا، ببساطة، قم بتقطيعه إلى نصفين واستخلص الأجزاء بملعقة.

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التفاح يساعد على الحرق

رابعا: التفاح الأحمر..

التفاح بشكل عام هو مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان، وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، يقول مركز ويك فورست الطبي، أنه فى كل مرة تقوم فيها ببناء 10 جرامات أخرى من الألياف القابلة للذوبان فى نظامك الغذائي، تقل الدهون فى البطن بنسبة 3.7% خلال 5 سنوات.

هذا يعنى أن التفاح يمكن أن يساعد فى إنقاص وزنك عن طريق خفض الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، بالإضافة إلى الاستمرار فى خفض محيط الخصر لديك فى المستقبل، يحتوى التفاح الأحمر على أكثر مضادات الأكسدة التى تحتوى على الفلافونويد، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين العديد من أنواع التفاح الرائعة لفقدان الوزن.



النكتارين

خامسا: الخوخ..

يساعد الخوخ فى منع متلازمة التمثيل الغذائى، والتى هى ببساطة اسم لمجموعة من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة، ويعد مرض السكرى هو المثال الرئيسى لاضطراب التمثيل الغذائى، وتعد الدهون فى البطن أحد عوامل الخطر الرئيسية لذلك.

ويعتبر الخوخ غنيا بالمركبات الفينولية التى تلعب دورًا مهما فى خفض الوزن، لأنها منخفضة فى السكريات مقارنة بالكثير من الفواكه الأخرى، مما يجعلها مثالية للذين يتبعون نظام غذائى لخفض الوزن.



الكمثرى

سادسا: الكمثرى..

على الرغم من كونها حلوة المذاق، إلا أن الكمثرى هى فى الغالب ماء وألياف، وهما شيئان يساعدان حقًا فى تخفيف الوزن، تشعرك بالامتلاء لفترة أطول، على الرغم من أن تناول 100 جرام من الكمثرى فإنها تحتوى فقط على 56 سعرة حرارية، تدعم الألياف أيضًا صحة الجهاز الهضمى لأنها تساعد على الهضم، بحيث لا تشعر بالمغص أو الانتفاخ.

يحارب كل من فيتامين C وفيتامين A فى الكمثرى أضرارًا كثيرة، ويقللان من الالتهابات، يساعدك ذلك فى أن تبدو أصغر سنًا، وتشعر بالراحة بشكل عام، فقط تأكد من اختيار الكمثرى الطازجة أو المجمدة.



الكريز

7. الكرز...

يعتبر الكرز رائعًا للأكل عندما تحاول إنقاص وزنك، أجرت جامعة ميشيجان دراسة على الفئران توصلت فيها إلى أن الفئران التى تتغذى على الكرز على مدى 12 أسبوعًا انخفض وزنها بنسبة 9% فى دهون البطن عن الفئران التى تتغذى على نظام غذائى غربي، لقد غير الكرز بالفعل الطريقة التى تعمل بها جينات الدهون فى الحيوانات، كما تم ربط الكرز بصحة القلب، وانخفاض فى الالتهابات، مما يجعلها خيارا رائعا فى كل مكان.

عندما تكون على نظام غذائى، يجب أن تكون الفاكهة هى المصدر الرئيسى للسكر، إنه شىء يحتاجه الجسم للطاقة، حيث إن السكريات المكررة فى الكثير من الأطعمة المصنعة مفرطة، وضارة، لا داعى للقلق بشأن نسبة السكر فى الفاكهة طالما أنك تأكل الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير فقط، تساعد الألياف التى ستحصل عليها على تعديل إطلاق السكر فى مجرى الدم، وتجنب الارتفاع المفاجئ فى مستويات الجلوكوز، هذا مهم ليس فقط للحماية من داء السكرى من النوع 2، ولكن أيضًا لتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

احرص على تناول ما لا يقل عن حصة واحدة من هذه الفاكهة مع كل وجبة، لزيادة نتائج فقدان الوزن، والتمتع بنكهة حلوة هدية من الطبيعة.