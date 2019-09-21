- 1/2
- 2/2
رحاب أحمدالسبت 2019/9/21 05:27 م بتوقيت أبوظبي
السوائل المعقمة لا تقاوم الإنفلونزا بشكل جيّد
حذَّرت دراسة يابانية من أنَّ السوائل المُطهِّرة لليد غير كافية للحماية من الجراثيم المختلفة بما في ذلك الإنفلونزا.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "كيوتو" في اليابان أنَّه حتى بعد دقيقتين من نقع اليدين في المُطهِّر الذي يحتوي على الكحول كان الفيروس لا يزال حياً.
وقضى المتطوعون في الدراسة، الذين سمحوا للعلماء بوضع مخاط مصاب بالإنفلونزا على أيديهم، 4 دقائق كاملة لقتل الفيروس بعد فرك أيديهم بالمُطهِّر.
ونصح العلماء بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون المزوّد بالمضادات الحيوية مع فركها جيداً مما قد يقضي على الجراثيم وفيروس الإنفلونزا في 30 ثانية.
ويجتاح وباء الإنفلونزا العالم كل عام ويقتل ما بين 250 إلى 500 ألف شخص سنوياً، وقد يحمي لقاح الإنفلونزا من الإصابة بالفيروس خاصة كبار السن والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة لقتل جراثيم اليد في 30 ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.