شكرا لقرائتكم خبر عن لو الصيف أثر على بشرتك اعرفى إزاى تفتحيها قبل دخول الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخروج من موسم الصيف والتعرض لأشعة الشمس الضارة تصاب البشرة باسمرار شديد وبقع داكنة فى أماكن مختلفة من البشرة، لذلك يقدم ”الخليج 365” وصفات طبيعية لتفتيح البشرة قبل دخول فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع biomedjوهى:

الوصفة الأولى "الزبادى والعسل"

يحتوى العسل الأبيض على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها وتفتيحها بطريقة طبية، كما يعمل الزبادى على ترطيب البشرة ونضارتها، وذلك عن طريق ملعقتين من العسل الأبيض مع معلقة زبادى وتطبيق الخليط على البشرة وتركها لمدة ربع ساعة ثم غسلها بالمياه الفاترة.

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الوصفة الثانية "الليمون والنشا"

يحتوى الليمون على عناصر وخصائص تساعد على التفتيح والنضارة والوقاية من البقع الداكنة والبثور السوداء، كما يحتوى النشا على مرطبات طبيعية ومهدئة للالتهاب، وذلك عن طريق عصر نصف ليمونة على ملعقة نشا وتطبيق الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق ثم غسله بالمياه.

الوصفة الثالثة "البطاطس والليمون"

البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها مع إضافة الليمون الذى يساعد على النضارة والتفتيح، وذلك عن طريق سلق البطاطس وهرس الخليط مع الليمون ووضعه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه.