سرطان المبيض.. 8 مسببات و5 أعراض

يأتي سرطان المبيض نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أحد المبيضين

سرطان المبيض هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في المبايض، وغالبا يتم اكتشافه بعدما يمتد إلى الحوض والبطن، وفي هذه المرحلة المتأخرة، تزيد صعوبة علاج سرطان المبيض، بينما يكون العلاج أكثر نجاحاً حينما يكون السرطان في المرحلة المبكرة، أي عندما يكون المرض مقتصراً على المِبيَض.

يحتوي الجهاز التناسلي في الإناث على المِبيضين، الموجودين على جانبي الرحم، ويعمل الـمِبيضان على إنتاج البويضات وهرمونات الأستروجين والبروجستيرون.

ويعد سبتمبر/أيلول، منذ عام 1999، هو شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء، وتنظم في هذا الإطار مجموعة من الأنشطة تدعو لممارسة الرياضة ومكافحة السرطان.

وغالبا يأتي سرطان المبيض نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أحد المبيضين أو في كليهما.





وحذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من مسببات سرطان المبيض وهي:

• تجاوز سن 50.

• التاريخ العائلي.

• قدوم الدورة الشهرية (قبل سن 12 عاما) وانقطاع الطمث المتأخر.

• عدم الإنجاب.

• العقم.

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• إنجاب الطفل الأول بعد سن 30.

• العلاج ببدائل الهرمونات أو الخصوبة.

• تاريخ سابق بالإصابة بالسرطان سواء بسرطان الثدي أو الرحم أو القولون أو المستقيم لديهن فرصة أكبر للإصابة بسرطان المبيض.





وأشارت المؤسسة المصرية لأبرز أعراض سرطان المبيض وهي:

• آلام أو تورم أو شعور بالضغط في منطقة المعدة أو الحوض.

• نزيف في المهبل خاصة لو كان كثيراً وكثيفاً وغير طبيعي خاصة بعد انتهاء الدورة الشهرية.

• إفرازات من المهبل التي يكون لونها أبيض أو ملونة مصحوبة بدم.

• وجود كتلة في منطقة الحوض.

• مشاكل في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ أو غازات أو إمساك.

ونصح الدكتور محمد شعلان أستاذ الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بعدم الاستهانة بأي عرض غريب من السابق ذكرها والكشف لدى الطبيب فوراً.

كما نصح النساء بممارسة الرياضة بشكل منتظم لا يقل عن 4 ساعات أسبوعياً بمعدل نصف ساعة يومياً، وتناول الأسماك والصويا والأرز والفواكه والألياف وتجنب النظام الغذائي عالي الدهون والسمنة المفرطة لتقليل احتمالات إصابتهن بالسرطان.



