10 فوائد مذهلة لـ"الشمندر" لا يعرفها كثيرون

يقدم الشمندر، أو البنجر، ذو اللون الأحمر القاني العديد من الفوائد الصحية للإنسان، سواء تم تناوله عصيرا أو شرائح، من بينها تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب.

ويٌعد البنجر، أو الشمندر هي خضروات درنية تشبه اللفت، ولديهم طبقة خارجية خشنة تغطي جذورها، بالإضافة إلى سيقان وأوراق خضراء طويلة.

وتنبع أهمية الشمندر من الفيتامينات والمعادن، التي يحوي عليها، ومنها النحاس والفولات والمنغنيز والبوتاسيوم، وهو غني بفيتامين (ج)، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة، التي تعزز مناعة الجسم.

ونكتفي هنا باستعراض 10 فوائد للشمندر، وفق ما ذكر موقع "ناتشرال نيوز" المختص بالشؤون الصحية والطبية.

تحسين الأداء الرياضي

ويتناول الرياضيون عصير الشمندر لتعزيز أدائهم، إذ يحسن العصير من تدفق الأكسجين، مما يضمن جهدا أقل للقلب والرئتين خلال الأنشطة الرياضية.

مضاد للالتهابات

ترتبط الالتهاب بحالات صحية معينة، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة. ويساعد الشمندر على تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط عملية الإشارة الالتهابية

تحسين الهضم

الشمندر غني بالألياف، لذل فهو جيد لصحة الأمعاء. وبينما لا يتم هضم محتوى الألياف في المعدة والأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى القولون وتقوم بكتيريا الأمعاء "الجيدة" بتخميرها واستخدامها طعاما.

تحسين صحة الدماغ

يرتبط انقطاع مسارات أكسيد النيتريك بالعديد من الأمراض الإدراكية، لذا، تعزز النترات الموجودة في الشمندر وظيفة المخ عن طريق تحسين تدفق الأكسجين.

تعزيز صحة القلب

Advertisements

الخضراوات، مثل الشمندر والجزر والسبانخ مليئة بمركبات تسمى النترات. إذ يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم. ويساعد أكسيد النيتريك في فتح الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

مضاد للسرطان

يمكن أن يساعد الشمندر في الحماية من السرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، ومحاربة الخلايا الضارة. ويعتقد أن مادة "بيتانين" في الشمندر أن لها خصائص مضادة للسرطان.

تقوية جهاز المناعة

الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة المناعة. وتشمل هذه المواد الغذائية النحاس والزنك والفيتامينات A وC.

حفظ صحة العين

تلعب الأصباغ التي يحتويها الشمندر دورا مهما، إلى جانب الفواكه والخضراوات المليئة بالأصباغ المفيدة، في الحفاظ على صحة العين، وتسعم في تجنب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

حفظ صحة الكبد

يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة والبيتين والحديد وفيتامين B وهي مغذيات تعزز صحة الكبد. وتساعد مادة البيتين في الشمندر الكبد على التخلص من السموم.

تحسين الدافع الجنسي

يمتاز الشمندر باحتوائه على عناصر معدنية أساسية لإنتاج الهرمونات الجنسية. وفقا للدراسات، يمكن أن يساعد عصير الشمندر في علاج ضعف الانتصاب.

قد يهمك ايضاً:

تأثير تناول عصير البنج4 مرات يوميًّا على القلب