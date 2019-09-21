كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - تحتار السيدات الحوامل في أفضل نظام تغذية يؤثر بشكل مثالي على صحتهن وصحة الجنين، لذلك ينصح الدكتور «أحمد الجزار» استشاري النساء والتوليد، بأهمية تناول الحامل للمكسرات، وبالأخص اللوز لفوائده التي لا حصر لها. اللوز يحتوي على عناصر غذائية مهمّةن كالنحاس، النياسين، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الريبوفلافين، الفسفور، الكالسيوم، وغيرها من العناصر المهمة لصحة الإنسان، خاصّة الحامل. اللوز وفوائده اللوز يحتوي على الأحماض الدهنية للحامل، حمض الفوليك، أوميجا 9، أوميجا 6، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الألياف الغذائية.

يساعد اللوز في بناء كتلة العظام لدى الجنين لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور، ما يساعد أيضاً في بناء أسنان قوية للجنين.

اللوز يحمي الحامل من مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي وأمراض القلب ويحافظ على ضغط الدم. Advertisements يمنع اللوز انسداد شرايين الحامل، حيث يمنع تراكم وترسب الدهون فيها.

يساعد على ولادة طفل يتمتع بقدر كبير من الذكاء، ويساعد في نمو وتحفيز الدماغ والجهاز العصبي بشكل سليم، كما يساعد على تقوية الذاكرة عند الأم أيضاً، وذلك لاحتوائه على الريبوفلافين الذي يعمل على تنشيط الذاكرة. يؤدّي تناول اللوز بشكل مستمرّ إلى تحفيز دماغ الجنين والجهاز العصبي لديه على النموّ بشكل سليم، وذلك لاحتواء اللوز على فيتامين B9، أو ما يعرف بالفولات.

الإكثار من تناول اللوز يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية التي تصيب أغلب الأجنة.

من أبرز فوائد اللوز للحامل، أنه يقي من الإمساك الذي يصيب أغلب الحوامل، فهو يساعد على اللين وتنظيم حركة الأمعاء. تصاب السيدات الحوامل بالكثير من الأرق خلال فترة الحمل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك اكتشاف فوائد اللوز في علاج الأرق وفي كيفية الحفاظ على هدوئك وجمالك، كما أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد التي تعالج عيوب البشرة. يساعد تناول اللوز المرأة الحامل في الحفاظ على وزنها، وتمتعها بقوام مثالي بعد الولادة، فهو يحتوي على عدد من السعرات الحرارية القليلة التي تزيد الشعور بالشبع دون اكتساب الوزن الزائد.

يقي الحامل من الإصابة بأمراض السكر، فهو يساعد على خفض نسبة السكر والأنسولين في الدم.

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