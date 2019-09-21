أسماء مواليد مستوحاة من البحر والصيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - إذا كنت من عشاق البحر وأجوائه الجميلة، وتسعدين بالجلوس على الشاطىء وبتأمل الموج وترين أن ذلك من أجمل أوقات حياتك، فأنتِ سوف تختارين لمولودك القادم اسماَ تستوحينه من البحر والصيد على غرار الأسماء التالية... أسماء مستوحاة من البحر والصيد ماريسا: اسم إيطالي أصوله لاتينية ويعني البحر. أجوان: جمع جون، وهو الخليج الصغير. رونان: ويعني أسد البحر الصغير، وهو اسم إيرلندي. Advertisements أكوا: يعني لون البحر.

ديلان: يعني ابن البحر. سيتون: ساحل البحر والمنطقة القريبة منه.

دريا: يعني البحر والنهر العظيم. جارية: وهو اسم من القرآن ويعني السفينة التي تجري في البحر في قوله تعالى: {إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية}.

فلك: يعني السفينة، وقد ورد في القرآن الكريم. لؤلؤة: وهو اسم مفرد للآلىء التي يتم الحصول عليها من البحر. مرجان: من الأعشاب البحرية التي ذكرت في القرآن الكريم.

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