عادات صحية تقي الأطفال من السمنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - نصحت دراسة أمريكية حديثة، الأمهات باتباع عادات صحية لتقليل مخاطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسمنة. الدراسة أجراها باحثون في كلية «تي.إتش تشان» للصحة العامة بـ «جامعة هارفارد» الأمريكية الذين أوضحوا أن طفلاً واحداً من بين كل خمسة أطفال ومراهقين في الولايات المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و19 سنة يعاني من السمنة التي تعرض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض السكري، والقلب وغيرها من أمراض التمثيل الغذائي عند الكبر. ولفت الباحثون إلى أن الوراثة تلعب دوراً في السمنة، مرجحين سبب ارتفاع عدد الإصابات بالسمنة في السنوات الأخيرة لتغيرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، مما يشير إلى أن التنشئة تلعب دوراً رئيساً في زيادة الوزن.

العادات الصحية تقي من خطر السمنة

هذا وكشفت الدراسة أن الأطفال والمراهقين الذين تتبع أمهاتهم عادات صحية انخفضت لديهم معدلات الإصابة بالسمنة بنسبة 75 بالمائة، مقارنة بأطفال لأمهات لم يتبعن تلك العادات والتي تتمثل بـ:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

وعدم التدخين.

الدكتور «خالد يوسف» استشاري التغذية والسمنة ينصحكِ سيّدتي بالتقيّد ببعض الخطوات لاتباع حمية صحية تقي أطفالكِ من خطر الإصابة بالسمنة....

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نظام غذائي صحي

تناول أطعمة صحية وغنية بالعديد من الألياف الغذائية اللازمة للجسم .

يجب أن تحتوي هذه الأطعمة على البروتينات اللازمة للجسم والمعادن المفيدة لصحة الطفل .

من الأفضل للطفل أن يقلل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية والتي تسبب مرض السمنة لديهم .

منع الطفل من تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة وعدم تناول الوجبات التي يوجد بها نسبة سكر ودهون عالية . كل هذه الأطعمة والوجبات تساعد الطفل في زيادة وزنه في وقت قصير، لذا لا بد من تجنب تناولها .